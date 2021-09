Jóvenes de Cuautla saturan los módulos de vacunación

Durante el segundo día de la Jornada de vacunación contra la Covid-19 para los jóvenes de 18 a 29 años en el municipio de Cuautla sorprendió la gran convocatoria que se tuvo por parte de este grupo poblacional, ya que contrario a lo que sucedió en otras jornadas, los módulos lucieron llenos de gente.

Desde tempranas horas empezaron a arribar a los distintos módulos que se habilitaron, siendo el 5to Regimiento Mecanizado, La Unidad Deportiva y la Casa Ejidal de Tetelcingo. Durante el martes, la jornada de vacunación transcurrió con tranquilidad y sin contratiempos, además de que la aplicación de la vacuna es rápida por lo que las filas fluyen rápido.

No obstante, fue ya por la tarde que un grupo de jóvenes se manifestaron en la sede de Tetelcingo, luego de que las dosis se acabarán, por lo cual se les otorgó una fecha para que este miércoles fueran los primeros en pasad a ser inmunizados.

Lo que también fue notorio es que muchos jóvenes acudieron en pareja y algunos otros llevaban a sus hijos; unos en brazos y otros de entre 3 y 5 años. A decir de los padres, tuvieron que llevarlos ya que no tenían con quién dejarlos encargados durante el tiempo que fueran a vacunarse.

De acuerdo con las autoridades en Salud, únicamente se está vacunando a los del rango de edad de 18 a 29 años y mujeres embarazadas de cualquier edad, en tanto, se prevé que de sobrar vacunas, este miércoles, último día de la jornada, puedan estar vacunando a rezagados.

Miguel Ángel Gallardo Estrada, director de Bienestar e Cuautla, insistió en la importancia de no confiarse después de ser vacunados; “la Covid-19 aún no tiene cura, por lo que se debe seguir aplicando el escudo de la salud para minimizar riesgos de contagio. La inmunización sólo es un elemento más para no enfermar”. Por lo que recomendó seguir utilizando cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial y estornudar con la parte interna del codo.