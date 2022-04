Jóvenes Construyendo el Futuro denuncia irregularidades en empresas

Desde la creación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han registrado por lo menos 60 denuncias contra empresas por presuntas irregularidades, reconoce la responsable a nivel nacional Dayra Vergara; denuncias de las que asume, tendrán que dirimir en las instancias legales en donde el propio programa no tiene injerencia.

“Se trata de casos aislados, no hay una generalidad de este tipo, sin duda son intentos digamos de falta de entendimiento del programa, estos tutores, estas empresas no están a la altura de Jóvenes Construyendo el Futuro; estas empresas están en las instancias correspondientes y se determinará si cometieron o no un delito, la investigación no nos corresponde”.

Este jueves 21 de abril se puso en marcha el módulo móvil del programa que busca registrar a jóvenes que busquen un empleo formal bajo un esquema de pago como “aprendiz o becario”; el arranque se dio en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca para luego continuar en otras colonias, así como en otros municipios comenzando con aquellos con mayor alta incidencia delictiva.

“En todo el estado de Morelos tenemos 16 mil jóvenes que están trabajando, que reciben su beca y para terminar el año tenemos seis mil espacios más en donde vamos a llevar acciones más focalizadas, en municipios con mayor rezago social, altos índices de inseguridad, la comisión de homicidios dolosos para llevar el programa como una propuesta de inclusión a los jóvenes”.

Llevar a los jóvenes una opción para trabajar en una empresa formal sigue resultando una solución a la suma de éstos en las filas de grupos criminales. “Un sueldo nada despreciable de cinco mil 258 pesos al mes y seguro médico del IMSS contra riesgos de trabajo y maternidad”.

A nivel país son 390 mil jóvenes que se están capacitando actualmente y son más de 2.2 millones los que en algún momento formaron parte, en total son más de 350 mil unidades económicas que han solicitado de becarios; este 2022 se busca abrir mayores espacios de manera formal.

“Tenemos empresas de la talla de Herdez, La Costeña, Volkswagen, Kimberly Clark, grupo FEMSA, pero también tenemos empresas pequeñas”.

El calendario de fechas y lugares en los que estará la unidad móvil se puede consultar en el portal https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ en la opción “Oficinas Móviles”.