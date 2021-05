José Luis Urisóstegui afirma que la "guerra sucia" en su contra no le inquieta

Identidad Entrevistas Exclusivas.

A nueve días de la elección del 06 de julio, José Luis Uriostegui Salgado, candidato del PAN-PSD a la presidencia municipal de Cuernavaca, confió que no le quita el sueño la “guerra sucia” en su contra, porque la gente en la capital tomará la mejor decisión y no dudó que comenzará a gobernar para transformar a la ciudad desde lo privado y lo público, ante la enorme deuda que han dejado al municipio.

El candidato aceptó que llegará a encabezar un municipio muy golpeado, pero buscará hacerlo con energía y toda la apertura para escuchar expertos y a las personas que quieran ayudar a Cuernavaca desde lo privado y lo público.

“Porque las circunstancias de endeudamiento, atraso y tecnología de ineficiencia y falta de actitud solo lo podemos hacer en equipo con una comunidad fuerte y actuando como la de Cuernavaca. La ciudad si requiere dinero y por personas de entrega, y compromiso que han venido perdiendo en la medida en que no se les ha atendido en sus necesidades y se les ha ordenado actuar en beneficio de un candidato y en una campaña en la que no están convencidos, pero eso cambiará al momento en que lleguemos al gobierno de la capital”.

Cabe decir que José Luis Urióstegui Salgado, desde el corazón de Cuernavaca y con la sede del Poder Ejecutivo del Estado como fondo del escenario, las y los jóvenes hicieron reclamos por la falta de seguridad y el aumento de violencia en la capital, al candidato, y que ha provocado que la ciudadanía ya no pueda salir libremente a las calles para realizar sus actividades diarias.

"Estamos cansados de la violencia y la inseguridad; estamos cansados de no poder salir libremente por la calle. Estamos cansados de no tener espacios públicos para convivir y que los pocos espacios que tenemos estén rodeados con vallas como hoy lo está Plaza de Armas, pese a que ya estamos en semáforo verde: tal parece que nuestras autoridades no quieren que nos acerquemos a Palacio de Gobierno", reclamó una de las jóvenes.

Urióstegui agradeció la presencia de todos los jóvenes e hizo el compromiso para que su administración garantice el libre desarrollo de toda la ciudadanía y con espacios seguros, iluminados y con actividades deportivas, culturales, artísticas para todos y todas.

"Y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntos, porque una sola persona no puede llevar a cabo un cambio tan profundo como el que Cuernavaca requiere. Un cambio tan profundo como el que necesitamos requiere de la participación de todas las provincias convencidas de que en esta ciudad vale la pena el esfuerzo, porque vamos a hacer de ella la mejor ciudad del país. Vamos a hacer de Cuernavaca el lugar seguro que necesitamos, el lugar de convivencia, en el que las familias salgan a divertirse.