José Luis Urióstegui quiere estar en las boletas electorales del 2024

José Luis Urióstegui Salgado, actual alcalde del municipio de Cuernavaca dijo que tiene toda la disposición de seguir representando a los cuernavacenses, aunque también la idea de ser gobernador de Morelos no la descarta.

El Frente Amplio por México integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) tiene en sus manos el control de definir quién será el próximo hombre o mujer que encabezará la contienda para la gubernatura de Morelos.

“Depende de los partidos políticos, si los partidos que forman el Frente consideran que deba ser una candidatura femenina, pues mi opción es la reelección y desde luego que me gustaría poder ampliar los plazos para mejorar los resultados en Cuernavaca”, expresó.

El alcalde de Cuernavaca insistió en que no es necesario adelantarse a los tiempos electorales y pidió a los ciudadanos que no perciban su actuar o trabajo con otros intereses, ya que ocupar alguna candidatura no es una decisión que le corresponda.

También, aclaró que no tiene planes de cambiarse a la oposición u otro partido político, pues su carrera política es bien representada por los colores del PAN, antes y después de las elecciones del 2021 en las que ganó.

“Agradezco a quienes me consideran, pero no quiero distraerme de lo importante en algo que podría no darse; soy alcalde de la capital y eso obvio que tiene un peso político, pero no quiere decir que yo esté haciendo un trabajo para posicionarme”, finalizó.

