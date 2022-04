José Luis Urióstegui pide a la población no sacar la basura a la calle

Ante el riesgo de que la basura en Cuernavaca se acumule, el alcalde José Luis Urióstegui reiteró el llamado a la población a ser paciente y no sacar sus residuos a la calle; aseguró que las empresas Tridesa y KS Ambiental seguirán prestando el servicio, al menos durante las próximas horas a fin de evitar una contingencia ambiental.

Una resolución judicial obliga al Ayuntamiento a pagar el adeudo por más de 37 millones a la empresa Promotora Ambiental (PASA); además a reincorporarse en el servicio de recolección de basura en la capital de Morelos.

“KS seguirá prestando el servicio, lo hará hoy, mañana, no sé si el sábado porque las oficinas que dio PASA para recibir notificaciones están cerradas, no corresponden a áreas en donde se les pueda notificar y no queremos correr el riesgo de quedarnos sin la recolección de basura”.

Ante dicha imposibilidad de notificarle, este jueves el Ayuntamiento de Cuernavaca avisó al juez de distrito para que sean ellos quienes pidan cuentas a la empresa .

A partir de que PASA sea notificado tiene un plazo de 48 horas naturales para dar el servicio, lo cual también mencionó el alcalde, resulta una preocupación pues se desconoce si la empresa que obtuvo la reposición del contrato cuenta con un centro de disposición final.

El alcalde de #Cuernavaca José Luis Urióstegui confirmó que el domicilio que ofreció la empresa PASA permanece cerrado, por lo que no ha podido ser notificada para que a su vez comience a prestar el servicio de recolección de basura

📹: @KatyMariana_ https://t.co/J5nB5eVhPP pic.twitter.com/ql1DvLFpkv — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 21, 2022

Urióstegui Salgado, mencionó que de 8 millones de pesos al mes que el Ayuntamiento pagaba a PASA al mes antes de la cancelación del contrato, pasará a los casi 22 millones, cuando a la empresa KS se le pagaban alrededor de 19.5 millones de pesos.

“Cuando les otorgaron la concesión en 2007 eran 20 años, terminaría en 2027 eso significa que de reinstalarse tendrán todavía tiene cinco años para dar el servicio; el título de concesión establece por lo menos 40 obligaciones cómo tener el centro de transferencia, centro de disposición final dentro del municipio, personal, rutas, todo”.

Los casi 38 millones de pesos que el ayuntamiento pagará a PASA significan un detrimento para las arcas del municipio, aceptó.

En caso de que la empresa no le sea posible cumplir, el Cabildo será quien determine a la empresa responsable; dijo también que tanto las patrullas, ambulancias y terrenos embargados serán restituidas al municipio.

En la víspera, el alcalde pidió a la población paciencia, comprensión, y sobretodo tomar en cuenta que lo que ocurre no es responsabilidad de esta administración.

"Habremos de instruir como cabildo a la contralora municipal para que dé inicio a las investigaciones y establezca las responsabilidades por este detrimento patrimonial que, al pagar el día de hoy, se va a dejar. Agradecemos a la población de Cuernavaca su comprensión, su acompañamiento, pero que también tengan claro que no es culpa de esta administración".

Con información de Emireth Cossío

















➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter





Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!