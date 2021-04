José Luis Maya desmiente acusaciones sobre vínculos con delincuencia organizada

Asegura José Luis Maya Torres, candidato a la presidencia municipal de Zacatepec que las acusaciones en su contra que pretenden ligarlo con la delincuencia organizada son producto de la guerra sucia de la contienda electoral que se vive en Zacatepec con 19 aspirantes.

El regidor con licencia manifestó “el que nada debe, nada teme, y si su servidor estuviera inmiscuido en algunas situaciones de esas, no estuviéramos apareciendo, haciendo campaña política” dijo al lanzar una pregunta a las personas que no lo conocen, y a los que inventan esas situaciones si su vinculación es solo por su apellido.

“Me han relacionado con un señor que se llama a Abel Maya, pero no tenemos ningún lazo de consanguinidad o ningún lado que nos relaciones, que se hagan las investigaciones sin ningún problema” y reconoció que las difamaciones se dan por perfiles falsos en redes sociales, son parte de la guerra sucia, de “los que sienten pasos en la azotea, los mismos de siempre, tienen miedo que de la noche a la mañana llegue un candidato ciudadano y quiera amarrarle las manos.

Insistió que es por eso se han inventado tantísimas cosas: “porque la gente que me conoce sabe en realidad quién es Maya y sabe a qué se dedica toda mi familia, a que nos dedicamos y con esfuerzo y trabajo hemos conseguido lo que tenemos y estamos abiertos a cualquier situación de la autoridad” dijo al hablar por primera vez de este tema.

Llamó a sus compañeros candidatos a no dañar a la gente, "debemos ganarla con propuestas que de verdad beneficien al municipio, no inventado este tipo de situaciones que le afectan a su familia, directamente a sus hijos, pero hoy con todos esos inventos de las personas que no los conocen, tienen el respaldo de muchísimas personas que si los conocen y sacan la casta por su servidor porque saben que hemos sido ciudadanos buenos, que apoyamos desde la trinchera donde nos encontramos, no necesitamos vivir de la política, porque no viven de la política.