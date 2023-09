Jorge Morales Barud: 'Falta elegir representantes que ejerzan con responsabilidad'

Ha faltado elegir representantes que ejerzan el poder con responsabilidad y compromiso, consideró el exgobernador de Morelos Jorge Morales Barud en su participación en el Foro Morelos por la Democracia “Líderes hoy”.

En su participación, el ex gobernador comentó que, si algo afecta a nuestro país, es que la democracia adolece de calidad y no está dando los mejores resultados.

“La democracia lo que nos ha permitido es tener la libertad de elegir, la libertad de expresarnos, como lo estamos haciendo hoy, la libertad de emitir opiniones, nuestro derecho a la reunión”, dijo.

Jorge Morales aseguró que ha habido avances importantes en la manera de acceder al poder; las leyes electorales han cambiado y han beneficiado a muchos grupos con la paridad de género, además de la participación de la población indígena, de los grupos vulnerables, jóvenes y adultos mayores.

“Tenemos que trabajar juntos; es importante que quienes elijamos como nuestros representantes ejerzan el poder cabalmente con responsabilidad y compromiso, y no quieran hacer uso de los beneficios que les otorga el poder para lo personal”, resaltó.

Advirtió que el poder se debe utilizar para servir a la población, por lo que consideró que los foros de participación ciudadana deben seguir generándose.

El evento fue organizado por Julián Jiménez, ex ayudante del poblado de Acapantzingo, y se contó con la participación de coordinadores de diversas asociaciones civiles, así como de personajes políticos como la ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Maricela Sánchez Cortes, el ex diputado Francisco Santillán y el senador de Morelos Miguel Ángel García Yáñez.