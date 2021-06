Jorge Argüelles culmina su campaña del lado de la gente

Luego de hacer un llamado a respetar la voluntad popular del próximo domingo y a acudir masivamente a las urnas, Jorge Argüelles Victorero, candidato a la presidencia municipal de la capital por la alianza Juntos Haremos Historia, declaró que cierra su campaña visitando colonias porque es escuchando a los ciudadanos la manera en que Cuernavaca volverá a brillar.

El abanderado de Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza agradeció a los cuernavacenses todas las muestras de apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza en Cuernavaca, misma que seguirá los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En conferencia de prensa, Jorge Argüelles enfatizó que concluye su campaña como inicio, “durante cuarenta y cinco días hemos visitado casi 280 colonias, no dejamos de caminar un solo momento, somos la campaña que más trabajó, somos la campaña que más propuso, y por eso somos más, por eso somos más fuertes, por eso la simpatía de la mayoría está con nosotros.

De esta manera, el candidato morenista confirmó que hoy caminará las calles y colonias de Cuernavaca porque es la fórmula que lo ha ubicado como puntero en las encuestas con 40 o 41 por ciento de la intención del voto; agregó que aprovechará hasta el último minuto para difundir sus propuestas y para escuchar las demandas de los ciudadanos.

Argüelles Victorero se mostró optimista sobre los resultados de la jornada electoral del próximo domingo, motivo por el cual invitó a los cuernavacenses a salir a votar en armonía y libertad por el proyecto que encabeza en la ciudad, “este es el proyecto que será para todos, de puertas abiertas e incluyente como lo ha sido la campaña; porque así será el gobierno que voy a encabezar”, recalcó.

Finalmente, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que pasando el 6 de junio se deben encapsular las diferencias y poner en el centro de las decisiones el bienestar de todas las familias de Cuernavaca, porque es lo justo y lo socialmente correcto.

Información del equipo de campaña de Jorge Argüelles