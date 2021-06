Jonathan Márquez, insta a los partidos a aceptar los resultados del electorado

Desde ahora “lo subrayó seremos una oposición seria con una agenda legislativa apegada a las demandas ciudadanas, e impulsaremos temas que beneficien a los morelenses”, destacó Jonathan Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, por lo tanto, llamó a las demás fuerzas políticas, a evitar la violencia y aceptar los resultados del electorado.

En una reunión conde las ex candidatas y ex candidatos cerraron filas en torno a la dirigencia estatal que encabeza, recordó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), logró el triunfo en cuatro alcaldías y tendrá dos diputados locales como resultado de la elección del pasado 06 de junio.

Jonathan Márquez, celebró el que ese instituto político haya obtenido mejores resultados en comparación con la elección anterior: “tenemos cuatro municipios que ganamos Xochitepec, Huitzilac y Miacaltlán, mientras que Mazatepec que ya gobernábamos, en este estamos pidiendo un recuento por la diferencia e inconsistencias en actas que el consejo municipal ya entregó constancia a otro candidato, las diferencia es mínima, con nuestras actas creemos que tenemos el triunfo y lo vamos a defender”.

Asimismo, el líder priista, sostuvo, que el PRI obtuvo el triunfo en el distrito ocho con cabecera en Xochitepec y Emiliano Zapata, “estaremos esperado los cómputos finales tanto de ayuntamientos y consejos distritales para poder hacer un análisis exhaustivo y cuántas posiciones de representación proporcional que tendremos en los cabildos y el Congreso del estado”.

Por el momento, de acuerdo al avance del conteo en la votación, hasta ahora se tienen aseguradas 21 regidurías en los diferentes municipios, y estarán peleando jurídicamente para lograr más, además que, en el Congreso del estado, se obtuvo una curul y con uno plurinominal, “seremos una oposición seria con una agenda legislativa e impulsar temas que beneficien a los morelenses”.

El dirigente estatal, llamó a las demás fuerzas políticas a evitar la violencia y aceptar los resultados del electorado, “aquellas diferencias que no se puedan dirimir en las urnas, debe ser en los tribunales, nunca por la vía de la violencia, en la democracia se gana y se pierde por un voto, se debe de respetar la voluntad del electorado”.

Luego de escuchar las expresiones de los priistas, hizo énfasis que por primera ocasión hubo limpia de aquellos que simulaban trabajar por ese partido cuando servían a otros, lo mejor es que hoy “en el PRI se quedó lo mejor del PRI, juntos lo hemos rescatado de todos aquellos que ya no están y que le hicieron muchos daño, no tengo duda que en el 2024 el partido tendrá mejores oportunidades porque comenzaremos a trabajar desde ahora, porque en las condiciones en las que dejaron al PRI, esos que ya no están, habrá un mejor proyecto para la gente”, subrayó.