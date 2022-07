Jojutla ya tiene un protocolo de actuación vial

El Ayuntamiento de Jojutla presentó el protocolo de actuación vial que deberán seguir los elementos de Tránsito, cuyo propósito es evitar acciones de corrupción cuando aborden a los conductores que cometen faltas al reglamento.

La síndica Amada Martínez Morán exhortó a la ciudadanía a respetar el reglamento para evitar infracciones, mientras que a los elementos en calle les pidieron actuar con prudencia y respeto.

Agregó que los automovilistas deben conocer el procedimiento de actuación de los policías de Tránsito en caso de que incurran en alguna falta al reglamento vial.

Para que este protocolo se cumpla, acotó, se requiere ser un conductor responsable, pero sobre todo no fomentando la corrupción.

"Los elementos de Tránsito deben conducirse en todo momento con respeto hacia la ciudadanía, pero también como ciudadanos debemos de conducirnos de la misma manera y no caer en actos de soborno", indicó.

Detalló que el gobierno municipal encabezado por el edil Juan Ángel Flores Bustamante ha dotado de equipo, uniformes y cámaras a la Policía Vial para el correcto desempeño de sus funciones.

Sin embargo, señaló que la corrupción existe y se da entre dos personas, por ello la importancia de que la sociedad no caiga en estas prácticas.

Al respecto, el director de Tránsito y Vialidad Pública, Arturo Herrera Navarro, precisó que si algún conductor incurre en una falta de tránsito los oficiales deben de cumplir con el protocolo, el cual es el siguiente:

Primero marca el alto total, saluda y se identifica con el conductor, avisa que encenderá la cámara y le dará a conocer que también lo puede hacer.

Acto seguido debe indicar el hecho, solicitar de manera amable los documentos y proceder a realizar la infracción correspondiente explicando al conductor formas de pago y descuentos.

Finalmente, la síndica Amada Martínez dejó en claro que si el oficial no cumple con lo anterior se iniciará un procedimiento correspondiente ante el departamento de Asuntos Internos de Seguridad Pública.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a respetar el reglamento, conducir usando el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no usar el celular mientras manejan, no conducir en estado de ebriedad, tener su documentación en regla; en el caso de motociclistas el uso de caso para el conductor y acompañante, no exceder el número de ocupantes, entre otras.













