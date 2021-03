Jojutla rinde homenaje a víctimas del Covid-19

A la convocatoria del gobierno municipal que preside Juan Ángel Flores Bustamante, llegaron los nombres de personas de Jojutla y otros lados, entre ellos de conocidos personajes de la vida política en el estado que se integrarán al Memorial.

Se trata del primer Memorial, que registrará los nombres y fotografía de las primeras víctimas de esta pandemia.

“Para recordarlos y decirles a nombre del pueblo de Jojutla, que no los olvidaremos, que seguiremos trabajando en la prevención como lo hemos hecho desde hace un año, y seguiremos trabajando para que menos personas se contagien y mueran”.

Ahí, entre sollozos, los deudos compartieron la semblanza del profesor Gregorio Rosas García, expresidente municipal; del doctor Eleael Acevedo, secretario de Bienestar; Adrián Ortiz Figueroa y 60 nombres de hombres y mujeres que permanecerán en la memoria histórica de Jojutla entre ellos médicos, enfermeras y empleados del sector salud, o de la vida política del estado como Radamés Salazar Solorio, senador por Morena; Jorge Martínez Urioso, Expresidente municipal; Ricardo Esponda Gaxiola, empresario y presidente de Copamex Morelos, periodistas de la región y el estado y mujeres como la América Patricia Preciado Bahena, presidenta del Impepac, entre otros.

En el zócalo se encendieron tres cirios haciendo una pausa a esos dolorosos recuerdos de los que ya no están, y con un minuto de silencio se les dio las gracias por su legado.

El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, destacó los objetivos de este Memoria.

“Para esas personas queridas que nunca se irán totalmente, sus actos, sus principios, sus valores, siempre estarán con nosotros y su ejemplo es y será la motivación de buscar el bien común de nuestro municipio, el bien de Jojutla”, dijo al dar su pésame a las familias.

Me ha dolido la pérdida de muchas personas queridas, me ha tocado este proceso…y eso es la parte más lamentable donde no hay esa posibilidad, como ahora de una videollamada

Pidió a los deudos que les pasen esos nombres que estarán grabados en la historia del municipio, que les permita registrarlos, no como un dato o un número, sino como parte de Joutla.

Destacó el edil para que nunca olvidemos que tenemos que invertir en investigación, tenemos que apoyar a esos cerebros que el mundo brinda y muchas veces se rechazan por creer que no se ocupan, esa debe ser de las políticas que se apliquen en materia de Educación e Investigación, no solo en Morelos, en México en todo el mundo.

“En paz descansen estos hombres y mujeres que entregaron su vida a su familia a su pueblo y que hoy seguro están al lado de Dios”.