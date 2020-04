Jojutla redobla acciones para enfrentar la fase 3

La secretaria municipal de Jojutla, Erika Cortes Martínez dio a conocer que redoblarán acciones de contención de contagio, como parte de los acuerdos del Consejo Municipal de Salud, se revisarán y atenderán las quejas que reciben por redes sociales sobre personas que no respetan las áreas restringidas.

En Jojutla, al entrar México a la fase tres del Covid-19, el equipo de trabajo se encuentra agotado ante las arduas tareas que llevan a cabo, para mantener y redoblar acciones de sanitización y del programa de sana distancia así como la capacitación de la Jurisdicción sanitaria a los elementos de Seguridad Publica y personal de mercados para atender esta emergencia.

Sobre los acuerdos del Consejo Municipal, Cortés Martínez señaló: “antes de la instalación formal del Consejo de Salud ya se habían tomado medidas de contención para atender la contingencia que en este caso ya es una emergencia y hemos generado todas las acciones que se han dado a conocer a la población para controlar un contagio del coronavirus, se ha estado trabajando de manera constante y hemos estado aplicando todas las medidas que se han recomendado a nivel federal".

Y el acuerdo es dar seguimiento a todos los temas que se pusieron en marcha en todo el municipio se repartió gel y llevan a cabo jornadas se sanitización. Pero además se atenderán los reportan la ciudadanía que llegan en la página municipal en redes sociales, donde se percibe y se está dando seguimiento a muchos de los lineamientos y restricciones que se han estado estableciendo y que no respeta la ciudadanía.

De los informes de las actividades que se llevaron la semana pasada, consideró importante las notificaciones y cierres de comercios que no son esenciales: “porque se notificó a todas las áreas, se fue a todos los negocios, a todos los restaurantes, bares y todos los espacios públicos, fraccionamientos para notificarles y no se tenga a nadie diga que no fue notificado sobre los lineamientos que la Secretaría de Salud ha establecido para contener el contagio de Covid-19”

Se están reforzando mucho el tema de los espacios públicos, donde nos reportan que no se respetan, se está reforzando acciones del cierre de los espacios públicos; “hay muestras de cansancio del personal que ha ido y va una y otra vez a acordonar los espacios públicos, las albercas y la gente los vuelve abrir y entonces se tiene que seguir reforzando medidas, independientemente de que la gente no los quiere acatar, las autoridades están firmes en implementar estas medidas”.

Destacó la disposición de los transportistas, para poder generar medidas de todo tipo para cambiar paraderos por la sana distancia, llevar sus unidades a sanitizar, y se está revisando el tema de los paraderos y brindar algunos espacios céntricos al mercado, pero todavía estamos afinando el tema de los paraderos para que no se aglutine la gente.

Habló de la reunión con la Jurisdicción Sanitaria 2, sobre la propuesta de capacitación a los policías con el tema de esta contingencia del Covid-19, y la capacitación a los locatarios del mercado y se está esperando que nos apoyen con algunas otras medidas de comunicación para fortalecer todas las acciones que se están llevando a cabo para enfrentar esta nueva etapa, que depende mucho de que la gente se quede en casa.