Jojutla realizará obras con sus propios recursos: Alcalde

El alcalde de Jojutla, Juan Angel Flores Bustamante, señaló que sí habrá obras públicas durante este año pero se llevarán a cabo con recursos propios debido a que, como en el trienio pasado, el Congreso de Morelos no asigno presupuesto a Jojutla para este rubro.

En torno al presupuesto que ejercerá la administración municipal de Jojutla, el Alcalde manifestó que aún no conoce cual será el recurso de este año; “están esperando a que lleguen las partidas presupuestales y estas empezarán a llegar a finales de este mes de enero”, comentó Flores Bustamante.

El alcalde de Jojutla comentó que hasta que se asignen lo montos podrán precisar el presupuesto que se ejercerá en obra pública, esperan que este año les hayan dado un incremento, pero de antemano saben que en materia de obras no se asginaron recursos; “desgraciadamente los diputados no etiquetaron un solo peso a Jojutla, esa es la realidad, no hay un solo peso para obra públicas en Jojutla por parte de los diputados”.

Juan Ángel Flores agregó no es el primer año que los diputados del Congreso de Morelos no asignan presupuesto para el municipio, pues así es como pasó en la legislatura pasada que fue presidida por un diputado que fue alcalde de Jojutla.

Feria Jojutla 2024 fue un éxito, afirma el Alcalde

Respecto al cierre de la Feria Jojutla 2024, que concluyó el pasado 18 de enero, el Alcalde afirmó que fue un un éxito y que un ejemplo de esto es que varios artesanos de otros estados quisieron dejar pagado por adelantado el espacio para la feria del próximo año.

“Cuando a alguien le va mal no quiere regresar y sin embargo los artesanos antes de que se fueran querían pagar para asegurar el espacio para el próximo año, pero les dijimos que no podíamos, que eso ya le tocaba a la próxima administración”, comentó Flores Bustamante al recordar que su periodo como alcalde termina el 31 de diciembre.

“Esta fue una gran feria, con una gran cartelera donde hubo para todos los gustos, unos nos criticaron, pero sabemos que la gente disfrutó mucho, no hubo ninguna situación que lamentar”.

Carrusel de la Feria Jojutla 2024 / Archivo Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca