Jojutla pone en marcha centros comunitarios de primera infancia

Este miércoles 1 de febrero se puso en marcha en Jojutla el programa federal Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), inaugurando tres sedes en el municipio, con la participación del Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal a través del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

CCAPI es un programa educativo para menores de edad de 0 a 3 años y mujeres embarazadas; para la puesta en marcha del programa el Ayuntamiento de Jojutla apoyó con las instalaciones para los centros, mientras que el Gobierno del Estado, a través del IEBEM, apoyará con alimentos y materiales.

"Venimos a inaugurar tres CCAPIs de varios que se van a instalar en Morelos, de tal forma se dará alimentos sanos para las niñas y niños del Estado", comentó el director del IEBEM, Eliacin Salgado, quien hizo un reconocimiento al alcalde Juan Ángel Flores Bustamante por el trabajo que realiza en beneficio de Jojutla.

Flores Bustamante dijo estar satisfecho por poner en marcha esta iniciativa federal que es compatible con el programa municipal con el que han trabajado en Jojutla desde hace cuatro años atendiendo a la primera infancia.

"No hay niños burros, como a veces los llaman algunas personas, son niños que muchas veces no tienen las oportunidades ni esas posibilidades económicas que mucha gente tiene y le brinda a sus hijos, estamos sembrando (oportunidades) en estos momentos, no me va a tocar verlo como alcalde pero en década y media los resultados se van a ver con niños con mejor aprovechamiento, con mejor esperanza y con menos delincuentes", aseguró el edil de Jojutla.

Erika Hernández, titular de los CCAPIs, y Margarita Morales Vázquez, directora de Educación Municipal, reconocieron que Jojutla es el primer municipio en Morelos en poner en marcha estos centros comunitarios para la primera infancia.

Estos espacios contarán con servicios totalmente gratuitos para que las madres puedan venir y recibir atención durante su embarazo y que cuando sus bebés nazcan recibirán estimulación temprana, apoyo alimenticio, actividades psicomotriz, actividades artísticas y lúdicas hasta los 3 años.

Los primeros tres CCAPIs fueron inaugurados en las colonias Pedro Amaro, Alta Vista y Constitución del 57.

La educación inicial busca ofrecer intervenciones para las niñas y niños de 0 a 3 años, construir vínculos afectivos sólidos en condiciones de aprendizaje que permitan desarrollar habilidades cognitivas, psicomotrices, socioemocionales y de lenguajes, sentando así las bases del desarrollo integral y de bienestar ¡ durante toda su vida, comentó Erika Hernández.





