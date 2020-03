Jojutla no podrá pagar a empleados del cabildo

En Jojutla, se ven obligados a pagar el laudo laboral de 1.9 millones de pesos, por lo que dejarán de realizar una obra pública importante que se haría con recursos municipales; asimismo, no podrán pagar la primer quincena de marzo a los empleados y el cabildo, confirmó el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante quien dijo; “es lastimoso que haya tanto abuso, podrá ser jurídico, podrá ser legal, pero no es moral”.

Fueron emplazados por el Tribunal de Justicia Administrativa, a pagar para el 15 de marzo de este año, el laudo laboral, de la exdirectora de Tránsito, Sidronia Laura Estudillo, que se fue por rebeldía, ya que no fue atendido por la pasada administración, dio a conocer el alcalde este martes, al confirmar que en muy corto tiempo tienen que resolver dos laudos ejecutorios.

Y para reunir los recursos que necesitan, no van a pagar la nómina de los empleados del Ayuntamiento, con excepción de los Sindicalizados, Jubilados y elementos de Seguridad, sin embargo, tendrán que hacer un sacrificio por el resto del personal y al cabildo:

Lastimosamente, se vieron precisados a decidir suspender un proyecto de obra muy importante para Jojutla, que se haría con recursos propios, ya que los de la nómina del cabildo y personal de confianza no son suficientes. No quiso decir de la obra que se dejara de hacer, para no lastimar más a los vecinos.

Reconoció que es un problema serio dejar de pagar a los empleados de confianza que tienen familias, tienen necesidad de alimentarlos y compromisos de gastos en sus hogares, y les dio la alternativa de renunciar, con el compromiso de liquidarlos como lo marca la ley, para no heredar este tipo de problemas a las siguiente administración.

Sobre el Fondo de 50 millones de pesos que el Gobierno del Estado tendría para rescatar los municipios de este tipo de laudos, pero todos los municipios tienen problemas financieros, lo que significa que no es suficiente para resolver la apremiante situación que se enfrenta, especialmente cuando Jojutla debe 40 millones de pesos en laudos.

Es muy lamentable que no se les permita que se modifiquen las Leyes de ingresos y que hoy estén pasando por esta situación, la que nos están arruinando hoy, por las leyes del estado por la incapacidad jurídica que tuvieron los abogados del jurídico de la administración pasada.