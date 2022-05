Jojutla inicia campaña Tu pasaporte americano

De acuerdo a información estadística, en Jojutla, las familias de migrantes de la región reciben del orden de mil 100 millones de pesos, suma similar a lo que genera la agroindustria azucarera en Zacatepec, independientes a los tres mil 800 millones de pesos del producto interno bruto que se tiene en Jojutla, dijo el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante al reconocer la importancia de atender y apoyar con los programas a los migrantes y sus familias.

De acuerdo al recuento de los bancos en Jojutla, las familias de los migrantes de Jojutla y pueblos vecinos reciben remesas en esta ciudad de Jojutla, manifestó el alcalde al considerar fundamental darles la posibilidad de poder tener ese respaldo de una autoridad municipal a los migrantes que viven fuera de nuestro país.

“Es una de las tareas que tenemos, todos tenemos familiares, hermanos, amigos, conocidos y primero Dios esperemos en noviembre poder apoyar para que los primeros abuelitos puedan ir a visitar a sus hijos, a través de un programa social que ya se ésta trabajando con la Asociación Corazón de Plata”, esto al estar generando viajes para llevarlos a la embajada de los Estados Unidos para poder obtener el pasaporte americano para los migrantes que nacieron en los Estados Unidos pero que viven en Jojutla, "ya tenemos 15 registrados que se les va a apoyar hacer los trámites y las citas de sus pasaportes".

Reconoció que muchos migrantes lo que quieren hacer en construir sus casas y consideró importante darles a conocer los programas de reconstrucción o de apoyo para mejoramiento de vivienda, los cuales se tienen en la Dirección de Reconstrucción o de Bienestar Social.

Destacó que las expectativas para Jojutla con este nuevo convenio Fuerza Migrante en Acción A.C. para poder hacer uso de las herramientas digitales de la plataforma TODOSM®, que es una aplicación de comunicación e interacción entre las instituciones gubernamentales y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América y generar ese vínculo y respaldo. Reconoció que no se tiene un dato preciso del número de migrantes de Jojutla; sin embargo, se estima que son casi un millón de Morelenses viviendo en los Estados Unidos.

Conoce los requisitos para adquirir tu pasaporte./Cortesía | Ayuntamiento de Jojutla

El alcalde, Juan Ángel Flores, destacó que la Dirección de Asuntos Migratorios están apoyando a sacar el pasaporte y el visado; “lo que queremos es que los migrantes que viven allá, aunque no sean de Jojutla, que sean de Morelos, puedan ser atendidos cuando tengan algún problema, porque no hay peor situación que estar en el extranjero y no tener el apoyo como el que ofrecen las este tipo de asociaciones, lo que hacen es ayudar a nuestros hermanos, que si por ellos fueran estarían acá disfrutando a sus padres, sus hermanos a sus nietos y muchas veces la situación es la que hace que tengan que moverse fuera de su tierra donde nació”.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!