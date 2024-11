Jojutla | Concluyen la semana con la exhumación de dos cuerpos y 150 restos óseos

Ya fueron exhumados dos cuerpos y 150 restos óseos de la fosa común en el panteón Pedro Amaro de Jojutla como parte de la tercera diligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo confirmaron los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos.

Los trabajos de búsqueda y rescate de cuerpos arrojados a la fosa común del Panteón Municipal ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla concluyeron sus actividades esta semana con la exhumación de 150 restos óseos y dos cuerpos embalados que se presume corresponden al 2007, de acuerdo a una botella con un numero de carpeta encontrada en el lugar.

Edith Hernández Torres, miembro del colectivo de familias buscadoras "Regresando a Casa Morelos", dio a conocer que después de dos días de minucioso trabajo para rescatar los dos primeros cuerpos, finalmente se lograron sacar el pasado miércoles; al parecer uno está completo, el otro no sabemos hasta que le hagan los análisis, pero por fin estamos logrando rescatarlos para lograr su identificación, comentó la buscadora.

Reveló que desde el jueves ya esta participando la Guardia Nacional con la obtención de muestras para obtener el perfil genético, además de las muestras que tome la FGE a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada (FEDF) a cargo de Luis Goitia, quien este viernes dejó plantados a los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos en la reunión que el mismo acordó a las 10 de la mañana.

Hernández Torres manifestó la preocupación de los colectivos ya que la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos no mandó a personal calificado a los trabajos de esta diligencia: "representa preocupación porque no son personas que puedan identificar a un hueso de origen humano o de un origen animal, que tenga el perfil de criminólogos o antropólogos, ni de un arqueólogo que es el personal que se requiere y que tiene que ver con estas exhumaciones, ya que son cuerpos que no tendrán doble exhumación".

Señaló que la Comisión de Búsqueda local tiene en la zona cero a un administrador, un periodista y un abogado y ellos están haciendo el trabajo forense que deben hacer peritos especializados que cumplan con el perfil y la necesidad que hay para identificar a las personas en estos cuerpos de desaparecidos, por lo que lamentan que se sigan cometiendo irregularidades en el proceso.

Reconoce que todos estos cambios de personal se dan con el cambio de administración de gobierno en el estado, y lamentablemente no se cumple con los perfiles y eso habla de la falta de empatía y seriedad con este proceso; “este es un proceso que no se va a volver a repetir, una exhumación de cuerpos se hace nada más una vez y necesitamos gente que realmente recolecte la información para una posible identificación y que sirva para encontrar a gente que está sin identificar”.