Jojutla alza la mano para comprar vacunas

El alcalde de Jojutla solicitó a la Secretaría de Salud le permitan participar en la compra de vacunas contra la Covid-19, a fin de iniciar, lo más pronto posible, la vacunación en su municipio, al reconocer que la salud es una de las prioridades de su gobierno.

“Hace unos días el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hizo el señalamiento de que iba a abrir la posibilidad de que los gobiernos estatales o cualquier gobierno del país, podrían adquirir las vacunas para la población para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo e intervención de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos para gestionar la compra de vacunas para los ciudadanos de Jojutla".

Considerando que el gobierno estatal no tenga la posibilidad de adquirir un millón 800 mil vacunas para la población, afirmó que Jojutla, en la medida de sus posibilidades económicas, está dispuesto hacer el esfuerzo para apoyar en el gasto que se generará por tal procedimiento, a fin de que lo más pronto posible se inicie la vacunación en el municipio.

“La idea es de que si al municipio de Jojutla le van a tocar 10 mil vacunas podamos comprar de manera indirecta con ellos otras 10 mil para ampliar la cobertura, en colaboración con el Gobierno Estatal o el Gobierno Federal, compran todas, ya que lo que no queremos es que nos digan solo nos van a tocar 5 mil o 15 mil y no tener el dinero para ampliar la cobertura y hay necesidad de adquirir más, en este caso por parte de nosotros estamos dispuestos y esa es la propuesta que estamos generando al gobierno del estado.

“La idea es que podamos apoyar a los ciudadanos para que salgamos de esta crisis tan terrible, tan lamentable, donde desgraciadamente hemos perdido a muchos seres queridos y ciudadanos en el municipio y en el estado”, dijo, al reconocer el riesgo que enfrenta el personal de las brigadas sanitarias y de protección civil que no han bajado la guardia sanitizando y supervisando que los comercios cumplan con las medidas sanitarias.

Mario Ocampo, alcalde de Puente de Ixtla, se sumó a esta iniciativa y manifestó dispuesto a colaborar en la compra de vacunas contra Covid-19, y propone analizar la viabilidad de utilizar un porcentaje del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) para la adquisición de las mismas.

“Nos estamos exponiendo y la gente no entiende, pareciera que no entendemos que es la vida la que está en juego y hasta que no les toca, se aprende”. Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla