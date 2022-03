Joe T. Hodo, el tejano que está detrás del PIM 

Joe T. Hodo y Gregory Berger tienen respuestas opuestas a la misma pregunta: ¿a favor o en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM)? Cuando le pregunto a Joe, la respuesta es que sí y desenvuelve un pergamino de beneficios para lo que él llama “mi nuevo orden mundial”. Cuando Gregory responde, es que no y lo llama “un error”. Gregory y Joe son la misma persona, pero nunca de forma simultánea: cuando el extrovertido Joe se quita el sombrero, se convierte en Gregory, un documentalista y catedrático de 48 años que se identifica con las causas de quienes se oponen al megaproyecto.

“Este personaje existe de manera independiente de mí; solamente tengo que ponerme el sombrero y habla por sí solo”, dice Gregory Berger siendo Gregory Berger.

Gregory nació en Nueva York, pero vive en Cuernavaca. Tiene un doctorado en Humanidades y es catedrático en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En 2013 creó a Joe, un empresario texano con una filosofía de ultraderecha que busca promover su nuevo orden en las comunidades mexicanas que no han encontrado respuesta a sus necesidades en el gobierno, y que comulga con las ideas de los partidos y organizaciones de derecha. Todo ello archivado en los videos que se publican en el canal de YouTube “El Joe T. Hodo Show” desde 2016.

“Lo inventé en 2013, justamente en respuesta a la reforma energética del sexenio de Peña Nieto y después de leer algunas publicaciones para la industria petrolera en Texas, diciendo que la verdadera ganancia en la reforma para las empresas texanas energéticas iba a ser el fracking (técnica utilizada para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo). Inventé este personaje para educar a las personas en México sobre qué es la fractura hidráulica”, narra Gregory.

A través del periodismo de comedia, el personaje tal como es hoy resurgió en 2016, con un video en el que, en San Luis Acatlán, Guerrero, Joe se entrevistaba con Ignacio Navarro Mozo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), intentando lucrar con el sistema de justicia implementado por los habitantes del pueblo. Recibiendo, como era de esperarse, un no como respuesta.

El éxito de Joe T. Hodo

Poco tiempo después de aquel primer video, Joe T. Hodo ya era entrevistado por medios nacionales sobre su aspiración de convertirse en el primer presidente gringo de México. En un caso de periodismo de comedia que recuerda al Borat Sagdiyev de Sacha Baron Cohen en sus documentales ficticios, más tarde salió a las calles para unirse a las manifestaciones contra el aborto y contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía entonces, muchos no sospechaban que se tratase de un personaje ficticio. Y Gregory mismo se sorprendió cuando, en 2019, fue presentado con el excandidato presidencial Gabriel Quadri, en la que entonces se conoció como “la marcha fifí”.

“Cuando caí con Quadri fue cuando me cayó el veinte de que, si bien los movimientos de la ziquierda, o simplemente el pueblo que no se identifique como izquierda, pero lleva la resistencia de día a día que todo el mundo lleva en este país, y cuando vi la diferencia de cómo reaccionan personas como mis suegros, que son campesinos de Morelos, que saben lo que es un Joe T. Hodo, a la reacción de la gente que de verdad traga el mito del capitalismo avanzado, dije no, hay mucha gente que va a creerlo”.

Con videos que llegan a rebasar las 30 mil vistas y un canal que está por alcanzar los siete mil suscriptores, los números de Joe T. Hodo pueden no ser los que se esperaría de un influencer, pero son suficientes para reflexionar a través de la comedia. Difundiendo propuestas que van de privatizar la migración a través de túneles subterráneos; su entusiasta apoyo a la minería en Morelos, el contenido impacta, más que por sus ideas, por el eco que encuentran en quienes se han dejado engañar por el personaje creyendo que es real, comulgando con su forma de ver las cosas.









