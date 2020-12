Jesús Corona Damián le hace el feo a reelección

El presidente de Cuautla, Jesús Corona Damián, dijo que sólo si la gente se lo pide buscará la reelección, pero por el momento no cree buscarla, "ya estoy cansando, además no soy político".

Cabe recordar que con la Reforma Político-Electoral del 2014 se dio paso a la reelección tanto a nivel federal como a nivel local, no obstante, fue hasta el 2018 que se permitió la reelección de alcaldes y regidores.

Desde hace unos meses se empezó a mencionar que el presidente de Cuautla, Jesús Corona Damián, buscará la reelección, que de darse sería la primera en toda la historia del municipio.

Asimismo, también se supo que esta vez no iría por Morena, partido con el cual ganó la alcaldía en el 2018, sino que sería con el Partido Acción Nacional (PAN).

Al ser cuestionado sobre si buscará la reelección, Corona Damián dijo que será una decisión que tome de acuerdo a lo que la ciudadanía diga, "será la ciudadanía quien determine si el trabajo que hago está bien realizado o no".

El edil no descartó el reelegirse pero sí dijo que él ya no quisiera contender para la presidencia municipal, "ya estoy cansando, además de que yo no soy político, soy más un ciudadano".

No obstante, dijo que la ciudadanía valorará su desempeño y que será quien determine si continúa o no en la presidencia.

"Es un tema que vamos ir hablando, yo creo que la gente es la que va a decidir; yo soy trabajador de la gente y si la gente decide seguiré trabajando, aunque ya quisiera a veces retirarme, no soy político, pero si lo deciden voy a seguir, porque uno es trabajador del pueblo y lo vamos a checar, estaré al 100 y ya tendremos que ir tomando medidas".

Cabe recordar que de acuerdo a la reforma político-electoral, los funcionarios que se reelijan deberán ser postulados por el mismo partido o coalición, excepto cuando hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.