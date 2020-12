Jefas de familia, 90% de las desempleadas

Abogados laboralistas coincidieron que la pandemia de Covid-19 en Morelos ha agravado la brecha de desigualdad de género, en especial en el trabajo; un claro ejemplo es que las mujeres que son además madres de familia tuvieron que trabajar el doble, cumplir con sus tareas del trabajo y también del hogar, mientras que en otros casos más extremos, mujeres embarazadas fueron despedidas.

De acuerdo con los resultados de la encuesta del impacto del Covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), durante abril del 2020 la tasa de participación femenina fue de apenas el 36.4 por ciento en comparación con la masculina que se ubicó con el 69.1 por ciento, estas cifras un mes antes de la pandemia eran del 76.5 por ciento y 45.4 por ciento.

Esto implicaría que la proporción de mujeres que fueron desplazadas del mercado laboral fue significativamente mayor que para los hombres, siendo la emergencia sanitaria la principal razón de ausencia o suspensión laboral.

El abogado en materia laboral, Bismarck Renteria Flores aseveró que en el estado como en todo el país la brecha de género ha estado más presente durante los últimos nueve meses debido a que muchas mujeres se vieron limitadas en sus funciones por cuestiones de conjugar el ámbito laboral y personal, en su mayoría tuvieron problemas en cuestiones laborales.

“Todas las mujeres tienen de por sí un escaso acceso a derechos, oportunidades y beneficios que otorga la seguridad social por el cuidado de sus hijos; las mujeres en forma general no obtienen las mismas oportunidades que los hombres, desempeñan roles diferentes, tienen el doble de trabajo, van a sus labores cotidianas y por otro lado van a cuestiones laborales o que les generan una desigualdad”.

Refirió que si bien en la Junta de Conciliación y Arbitraje no tienen datos específicos de cuántas han sido las demandas laborales presentadas por mujeres y hombres en estos meses de pandemia, lo cual consideró una clara desatención al cuidado en reducir la brecha de género, para el caso de las mujeres fue claro que hubo un mayor número de terminación de la relación laboral.

El jurista reconoció que de forma general siempre ha existido desigualdad en condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, pero aunado a la llegada de la Covid-19 se generó aún más por razones incluso de normas sociales; “las mujeres en algunas partes del país y en el estado morelense tienen un doble rol, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo y ahora con esta pandemia, si ellas iban a hacer trabajo en casa, en el trabajo de casa tenían una doble función que realizaban al mismo tiempo, esto generó una desigualdad mayor”.

En estos nueve meses que la Covid-19 cambió la vida de los ciudadanos, el Colegio Morelense de Abogados recibió al menos 50 casos de despidos injustificados hacia mujeres embarazadas, informó el abogado Juan Juárez Rivas, presidente de la organización, quien precisó fueron principalmente en negocios con giros especializados en mujeres como salones de belleza y tiendas de ropa.

“Uno de los daños más terribles que ha sufrido una mujer es que ha sido separada del cargo, que no tiene ingresos y un 90 por ciento de esas mujeres son jefas de familia; cuando una persona no tiene ingresos y además es mujer y es jefa de familia se le cae el mundo encima, se mete en todo tipo de problemas y eso es una complicación terriblemente grande”.

El abogado aclaró que las mujeres despedidas demandan a sus jefes fundamentalmente para ser reinstaladas; sin embargo, el hecho de que en Morelos los tribunales y el área de conciliación, de protección a los derechos humanos de las personas que tiene la intención de salvaguardar la Secretaría de Economía y el Trabajo es letra muerta y con las restricciones que existen para lograr una conciliación, la dificultad para las mujeres es todavía más abrumadora.

Sostuvo que un claro ejemplo es que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como en sus cuatro Juntas Especiales tienen más de 30 mil expedientes, convocando a la primera audiencia hasta abril o mayo, esto a decir del abogado confirma que en Morelos “la justicia no es pronta, no es expedita, no es concreta y no es imparcial”.

¿Qué pueden hacer las mujeres en está situación?

El abogado laboral, Bismarck Renteria Flores, mencionó que las mujeres pueden presentar tanto una queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con la nueva Ley Federal del Trabajo en caso de registrarse un despedido por discriminación en el empleo, ocupación por embarazo, razones de sexo, género, identidad y acoso u hostigamiento sexual se permite que ante una previa conciliación no se realice esta y se vaya directamente a juicio, el propio juez tendrá la obligación de entrar al estudio inmediatamente.

No obstante, aclaró que para poder erradicar definitivamente las brechas de género se deben generar políticas pública que garanticen la igualdad, contando además con datos específicos sobre la situación actual que viven las mujeres en el ámbito laboral, lo que podría dar pauta a la creación de normas y programas que ayuden a equilibrar la desigualdad entre mujeres y hombres.