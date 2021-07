Javier García desmiente que diputados vayan a tener bono

El diputado Héctor Javier García Chávez, presidente de la Junta Política y de Gobierno, negó de manera rotunda que las y los diputados vayan a darse un bono al final de la LIV Legislatura, debido a que no existe ningún fundamento legal para ello ni los grupos y fracciones parlamentarias tienen tal pretensión.

“No es legal, no hay forma de tener un bono, no existe en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, no existe en ningún otro reglamento, que nos permita a nosotros tener un bono de retiro, no hay ni siquiera razones productivas como para tenerlo, no hay ninguna forma”, subrayó el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

En entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, el diputado Javier García señaló: “Les comparto que no va a haber bono, por ninguna circunstancia, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo, en lo particular y como Grupo Parlamentario de Morena”, y también muchos otros grupos y fracciones parlamentarias no estarían de acuerdo.

Expuso que se han dado algunas especulaciones, pero la realidad es que no hay ninguna discusión formal al interior de la Junta Política y de Gobierno, que es la que reúne la representación de todos los grupos y fracciones parlamentarias.

“Desde luego nosotros mantenemos el principio de la austeridad republicana y no hay la posibilidad de un bono especial de retiro”, finalizó.