Jauría pone en riesgo a vecinos de La Pradera

Vecinos de la colonia la Pradera en el municipio de Cuernavaca denunciaron que hace un mes una jauría con más de 15 perros callejeros atacó a una persona de la tercera edad mientras caminaba sobre la avenida Emiliano Zapata.

“A mí me hablaron por teléfono que mi esposo había tenido un accidente, me dijeron que más de 15 perros lo habían atacado y los jóvenes del lavado se los quitaron de encima; ahorita sigue malo mi esposo, no se le curan las heridas”, dijo Blanca Ramírez, esposa de don Filiberto Domínguez, quien resultó lesionado el pasado 8 de marzo a causa de las mordeduras de los perros.

En la colonia la Pradera se puede observar comúnmente a un hombre que se encuentra en situación de calle, quien es el dueño de la jauría de perros. Él suele ir a la colonia la Pradera porque ahí es donde vive uno de sus familiares y ocasionalmente asiste a la privada Prada San Gerónimo por días.

Su hermano, quien vive en la colonia no se quiso hacer responsable de la atención médica de don Filiberto. En este sentido, la señora Blanca teme por la vida y salud de su esposo, porque no ve mejoras en su salud. Agregó que no es la primera vez que atacan a alguien.

Martha Sánchez, vecina de la privada Prada San Gerónimo, contó que los perros llegan a ser agresivos por tan sólo estar cerca de la propiedad o del dueño. Ella de vez en cuando se toma unos minutos para darles de comer, porque asegura es "inhumano" el estado de los lomitos.

Martha Sánchez asegura que se han acercado con el hermano de esta persona, para que ellos se hagan cargo de la situación, le propusieron dar en adopción a los perros, pero el hombre está cerrado al diálogo, “esto está pasando por el maltrato animal que hay, no es salubre tener más de 40 perros, muchos están enfermos y no están esterilizados”, compartió.

La mañana del 03 de abril, temerosos por la seguridad de las personas, los vecinos de la colonia hicieron un bloqueo sobre la avenida Emiliano Zapata que duró cerca de una hora.

El bloqueo fue retirado porque una persona de la Fiscalía acordó con ellos darle solución al caso en no más de 15 días.





