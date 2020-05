Jaime Kohen renace en la música

Con el lanzamiento del sencillo Gigante, el cantante Jaime Kohen retoma su proyecto musical después de varios años de ausencia, con el objetivo de conquistar a su público nuevamente y plasmar la esencia que lo ha caracterizado.

“Es un sencillo muy especial para mí, porque representa un renacer en la música, después de que me desconecté mucho tiempo, entonces es el inicio de una nueva etapa. Es una canción que me representa mucho, tanto en letra como en mensaje, entonces me encanta poder volver con un tema que es muy al estilo que siempre he tenido con la esencia que la gente conoce, espero que les guste y que sea un apapacho al corazón en estos momentos”, expresó Jaime Kohen.

Jaime se alejó mucho tiempo de la música por diversas razones, por lo que aprovechó para hacer otras actividades que lo apasionan, sin embargo, en 2017 tras presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional, volvió a sentir la magia y felicidad que le provoca la música.

“Un amigo que es productor me invitó a hacer un Lunario y la verdad estaba con mucha duda, pero me animé y ver la energía que se dio en el escenario y con la gente, me movió muchísimo; también leer sus comentarios y ver cómo se conectaron con la música, fueron las inspiraciones más grandes para regresar. Aún pasaron tres años más porque internamente tenía mucha duda y miedo”.

Este tema, será parte de su próximo álbum llamado Espejos, el cual incluirá 15 canciones, que irán lanzando cada dos meses.

El momento de la cuarentena le cayó muy bien a Jaime, pues considera que esta canción es ideal para expresar lo que sentimos, “la canción va muy ad hoc a lo que estamos viviendo, como regresar al presente, el futuro es incierto y lo único que tenemos es el hoy, y es como si el universo me lo hubiera encomendado para este instante”.