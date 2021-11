Irregulares, 40% de los salones de fiestas en Morelos

Hasta 40 por ciento de los salones y jardines de fiestas que operan en la entidad lo hacen de manera clandestina, ofreciendo servicios para realizar desde pequeñas o grandes fiestas sin pagar impuestos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo. Según la titular Julieta Goldzgweig, muchos de estos lugares, para sobrevivir a la pandemia, asumieron otros servicios como días de campo.

“El reporte exacto no lo tenemos debido a que muchos operan de manera irregular, y no nos reportan en qué se han convertido; tenemos noción de que muchos jardines tuvieron que buscar cómo sobrevivir ofreciendo otro tipo de eventos, no solo bodas, fiestas grandes, sino algunos hicieron días de campo. Calculo que fue un 20 por ciento los que se convirtieron”, refirió.

Sin precisar del número de jardines y salones de fiestas que operan en la entidad, estimó que solo 60 por ciento del total está regulado, por ello es que se trabaja en la construcción de un Registro Estatal que permitirá tener un dato preciso y, además, sumar a los informales a la formalidad y controlar la competencia desleal.

En octubre ha comenzado la recuperación de este tipo de turismo, como es el de bodas, teniendo en cuenta que el cambio de semáforo ha permitido que las empresas hayan contratado a un 100 por ciento del personal que usualmente labora, como son chefs y meseros.

Lo anterior tras el anuncio de la participación de Morelos en el Tianguis Turístico 2021 que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatán, y en el que la entidad tendrá como carta fuerte el turismo de bodas, así como la participación de un total de 24 expositores desde balnearios, hoteles, tour operadores, agencias de viajes, entre otros.

“Su mejor reactivación y su mejor segmento es el de bodas y romance, los de congresos y convenciones, que nos dejan un 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), junto con eso vamos a ir. Hablando con ellos están entre 60 y 80 bodas por semana lo que están teniendo, lo que se redujo fue el número de asistentes si antes eran de 400 o 200 personas, ahora son de 120 máximo con todos los protocolos de salud. Antes de la pandemia eran mil 500 millones de pesos, y el mismo número de eventos, pero ya no es el mismo número de asistentes”.

De manera previa se tienen más de 300 citas de negocios que se tienen, pero se espera que cada expositor alcance hasta 100, estimando que se lleguen a buenos términos y transacciones reales durante este evento que durante el 2020 se limitó a virtual.





