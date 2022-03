Irregular la designación del alcalde de Xoxocotla: Suplente

Asevera que es irregular la asignación del regidor Raúl Leal Montes como presidente municipal en el cabildo del gobierno indígena de Xoxocotla, ya que como suplente nunca renunció e interpuso un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral, y ésta en espera de la resolución manifestó Abraham Salazar Ángel, suplente del presidente municipal que fue ultimado por sujetos armados Benjamín López Palacio.

En rueda de prensa la mañana de este jueves Abraham Salazar Ángel, en su calidad de suplente de la planilla café del proceso electoral del 3 de Octubre del 2021, que tras fuertes controversias legales, los resultados fueron avalados por la asamblea y el Tribunal Estatal Electoral, por lo que respetuoso de las autoridades, recurrió a un Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales como ciudadano (JDC), asunto que están por resolver los tribunales.

Dejo claro que nunca ha renunciado como suplente y en su momento solicitó al cabildo que se le tomara la protesta para sumir el cargo, por lo que la designación de un regidor y del supuesto nuevo presidente municipal, es una irregularidad, está fuera de la ley, porque el diario oficial tierra y Libertad es muy claro y marca que los cargos son irrenunciables, y ese nombramiento está fuera de la ley”.

Pidió a sus compañeros, amigos, seguidores y paisanos le tengan confianza, ya que nada tendrá que ser a través de la fuerza, ni de la presión, todo va a ser a través de la vía jurídica; “los invito a la concordia, a tener paciencia, a mantenernos y respetuosos de la ley, no tenemos que hacer agresivos ese es la sugerencia que les pido y esperar solamente”

Insistió es ilegal la designación de un regidor, en sustitución de la síndico municipal, Silvia Herrera, ya que carece de sustento jurídico, es solo un deseo, por lo que esperan que se haga valer el estado de derecho. “Tenemos que esperar como último recurso, pero la ley es clara, ya que las elecciones se hicieron de acuerdo a los usos y costumbres, y tras el proceso se emitió una constancia de mayoría que automáticamente convierte el proceso en constitucional y eso aplica para todas las instancias políticas a nivel nacional, ya que si se pretende que aplique que se consulte a la asamblea como máxima autoridad se va a cambiar presidentes a cada rato y eso no es correcto para la estabilidad de este nuevo municipio.

Reconoció que el actual cabildo y funcionarios lo han agredido cuando ha acudido pacíficamente, y lo ven con malos ojos: “yo tengo formación académica y una de todas es mirarnos de frente y que me escuchen muy claro, yo tengo el mismo pensamiento que Obrador, no robar, no mentir, no traicionan, y vamos a estar siempre con el pueblo y al lado del pueblo y nada de estar agrediendo a nadie, todos los proyectos que van a llevar a cabo tienen que ser con el consenso de todos los interesados, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

Al final consideró que el Cabildo, va a tener que admitir una orden judicial, para que me tomen la protesta, con una orden judicial se tiene acatar lo que disponga el tribunal. Reconoció que si hay integrantes del cabildo que lo apoyan se mantienen en la línea de honestidad y transparencia, entre ellos al regidor Javier Sánchez, una persona íntegra, honesta, responsable, también la maestra Cristina Benítez Ángel, quién nos está apoyando con todo a la síndica, Silvia Herrera que esta convencida que es ilegal lo qué están haciendo y la regidora Hilda Quintana a quienes el resto del cabildo ven como bichos raros y les aplican la ley del hielo, no lo saludan.





