Irregular, acciones de operativo: Canaco

Acusan integrantes de Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la región oriente que clausura de dos negocios fue irregular ya que se presentaron oficios fechados con 22 se diciembre y no 24 de diciembre, que fue la fecha en la que se realizó el operativo, por lo que señalaron que se iniciará un amparo.

Luego de que el pasado jueves Morelos regresó al semáforo epidemiológico color rojo, autoridades estatales, federales y municipales llevaron a cabo operativos para revisar qué establecimientos no esenciales no estuvieran operando ante el cambio de este semáforo, por lo que dentro de estas acciones se detectaron algunos establecimientos que no respetaron las medidas permitidas dentro de dicha semaforización.

Por lo qué dos establecimientos adheridos a la cámara fueron clausurados en sus exteriores se les colocaron sellos de suspensión de actividades, eso al referir que había comensales en la sitio cuando sólo se debería de permitir el servicio a domicilio o servicio de recolección en el sitio por lo que la autoridad determinó la colocación de los sellos y la suspensión de actividades.

Al respecto empresarios integrantes de la cámara manifestaron que el oficio otorgado a los propietarios y encargados de dichos establecimientos manifestaron que iba a fechado con el 22 de diciembre y no con la fecha que se presentó ese día jueves 24 de diciembre, por lo que precisaron que esta acción fue algo premeditado al venir con fechas que ya habían pasado y no con la fecha del día.

Por lo que precisaron qué se estará actuando de la manera jurídica antedicho suspensión de actividades, por lo que se iniciará un amparo en contra de la determinación de la autoridad Estatal de clausurar estos dos establecimientos y mostrar los documentos fechado previos al día en que ocurrió el operativo y clausura, ya que acusan esta acción fue ilegal.