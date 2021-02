Invita el Ayuntamiento a tomar medidas para prevenir incendios

Debido a la próxima entrada de calor y el aumento de las temperaturas, el Ayuntamiento implementó el Programa Prevención de Incendios Forestales con apertura de brechas cortafuego en los bosques del municipio, e invitaron a los habitantes a sumarse a la prevención activa de los incendios forestales en esta temporada.

Las brigadas solicitaron a la población cooperar evitando al máximo propiciar siniestros, no arrojando colillas de cigarros en arboledas o baldíos, no dejando vidrios en bosques y en carreteras, asegurarse de apagar bien las fogatas si se realizan, así como a los agricultores, la invitación para no realizar quemas descontroladas al momento de limpiar sus predios.

Pidieron poner atención a los múltiples factores de riesgo y de esta manera evitar consecuencias graves como la pérdida de hábitat y de especies de flora y fauna, daños a la vida humana y el consecuente aumento de la emisión de gases de efecto invernadero.

La población puede reportar cualquier conato de incendio urbano o forestal a la Dirección de Conservación de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas al teléfono 3 18 45 42 de. 8:00 a 15:00 horas o directamente al 911 las 24 hrs del día.