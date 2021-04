Inviable reformar la Ley de Catastro: Eduardo Maigre

De inviable calificó el candidato del MAS a la diputación local por el primer distrito, Eduardo Maigre, la propuesta dada a conocer por el candidato del PAN y PSD a la alcaldía de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, en el sentido de reformar la Ley de Catastro, para el efecto de que el 40% de lo recaudado por concepto de impuesto predial, se etiquete para invertirlo en obra pública en la zona catastral donde se hubiera generado el impuesto.

Eduardo Maigre, calificó la propuesta como simple oferta de campaña, carente de análisis y estimó que una reforma legal así, atentaría al principio de justicia fiscal distributiva. El sistema tributario, dijo, debe guiarse por criterios distributivos que aseguren cargas y beneficios justos entre los contribuyentes y esa propuesta es todo lo contrario.

Hay que recordar que no todo lo que se recauda por concepto de impuesto predial se destina a obra pública, sino, al ingresar a la hacienda municipal se considera parte de un todo que se distribuye en el presupuesto de egresos conforme a las necesidades del municipio, dijo y sostuvo: de darse una reforma de esa naturaleza, el 40% del ingreso total del impuesto predial no sería distribuible, pero además, y esto es más grave, hay que recordarle al candidato que en gran parte del territorio municipal existen asentamientos irregulares que, hoy, no tributan al ayuntamiento

De acuerdo a la fórmula Urióstegui, continuó Eduardo Maigre, si esas zonas no tributan, no gozarían del privilegio de contar con el 40% de lo que se recaude, lo que es un desatino, pues precisamente esas zonas son las que más carencias recienten, y, por el contrario, son las zonas residenciales donde más se recauda, donde cuentan con todos los servicios las que contarían con un 40% de la recaudación para obra pública.

El candidato aseguró que, de llegar al Congreso del Estado, su compromiso sería velar por una justa, eficiente y transparente distribución de los recursos públicos, por lo que propuestas como esa, que en el fondo benefician a una minoría, no contaría con su voto.