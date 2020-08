Investigadores piden dinero para vacunas

El investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Sánchez Flores opinó que previo a la llegada de la vacuna contra el Covid-19 el sector Salud debe prepararse para poner en marcha una campaña de vacunación que garantice la aplicación de por lo menos el 65 por ciento de la población nacional y del estado, con el fin de romper la transmisión de virus y quizá para el 2022 poder erradicarlo.

Recientemente, el gobierno federal anunció que entre los acuerdos con la empresa AztraZeneca y la iniciativa privada, la vacuna contra dicho padecimiento se podría distribuir en los primeros meses de 2021 y con ello su aplicación en el país.

Respecto a las vacunas, el investigador refirió que la campaña de vacunación será una pieza clave para lograr una cobertura que permita una inmunidad de rebaño, con la que el país y los estados puedan finalmente controlar la mortalidad que ha generado desde el mes de enero la pandemia.

Los primeros en ser vacunados deben ser los grupos en riesgo como las personas de 60 años en adelante, así como quienes sufren de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o alguna afectación en las vías respiratorias, después deben seguir los niños y los adultos que no tengan esas características de enfermedades y con ello controlar la mortalidad y mejorar la realidad, no me gusta decir que es la nueva normalidad sino una realidad que se puede mejorar.

Otra de las cuestiones que se desconocen, precisó, es que “no sabemos si necesitaremos vacunas cada año”, lo que requerirá una inversión similar incluso mayor.

La campaña de vacunación debe garantizar que un 65 por ciento de la población se aplique el biológico. Lo ideal sería en un 85 por ciento para alcanzar así la inmunidad de rebaño y cortar la transmisión del virus.

En los años 90, México era líder en la producción de vacunas en América Latina y en el manejo de programas de vacunación, recuerda el investigador, al estar entre los siete a nivel mundial en tener autosuficiencia para producir biológicos contra diversas enfermedades.

Después, las autoridades federales optaron por consumir biológicos traídos del extranjero, como lo es actualmente incluso con la vacuna contra el Covid-19 en donde México ha sido prácticamente espectador ante los avances científicos de otras naciones.

En este sentido, el investigador refiere que “en los noventa fue la época dorada para el país en materia de vacunación con biológicos de una calidad suprema, y creo que esta es la oportunidad de que retomen los excelentes programas de vacunación independientemente de los gobiernos, el sector Salud estaba bien armado”.