Investigadores morelenses no apoyan reapertura

"Las directivas para la reactivacion económica deben tomarse ajustadas al sustento científico y tal parece que lo están haciendo al contrario, sin considerar lo que el brazo científico les decimos con datos duros sobre la población ante la pandemia", se lee en un post que la Investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Ana Burguete, subió a sus redes sociales este lunes. "Se siente decepcionada", es el estado que publica la Investigadora.

Al reactivarse parte de las actividades en el municipio de Cuernavaca, los investigadores que participan en el Comité Municipal de Contingencia Covid-19, se mostraron su preocupación ante la decisión pues la capital al igual que el estado se mantiene en "semáforo rojo".

También el investigador Emanuel Orozco Núñez, del mismo INSP, publicó en sus cuentas oficiales de Facebook su de inquietud.

"No siempre gana la ciencia; ésta decisión se tomó al margen de la ciencia del #CMCC19. Parece que a muchos políticos no se les da la comprensión de asuntos cromáticos... Y justo en el día más negro por #COVID19 en todo #México", expresa.

También escribe "No me sorprende lo sucedido; mi experiencia me confirma que la #salud siempre enfrenta el riesgo de ser supeditada a cuestiones económicas, y que no podemos perder de vista a los grupos de presión. Por supuesto que debemos redoblar esfuerzos para revertir estas situaciones".

Por su parte la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al solicitar la opinión de los investigadores a respecto al tema el área de comunicación social dijo que se mantendrían al margen al ser decisiones de la autoridad municipal por lo que serían respetuosos de ello.

