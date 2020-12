Intermediarios encarecen el aguacate

Actualmente, el precio del aguacate morelense tiene un precio relativamente bajo que ronda entre los 10 y 15 pesos, los productores señalan que la ganancia del producto se queda con los intermediarios, además de que comerciantes no bajan el precio del producto en los mercados pese a que por temporada se encuentra barato.

José Sofio Campos Sosa, representante del Sistema Productor de Aguacate del estado de Morelos, informó que en este momento la producción de éste se encuentra fluyendo de manera normal, pues actualmente la temporada del aguacate se encuentra en la denominada flor normal.

“Ahorita el precio del aguacate anda de los 15 pesos para abajo, el más grande esta entre 15 y 14 pesos, pero el aguacate puede llegar hasta los 10 pesos, ese es el precio de los productores, es normal que en estos meses del año se tengan precios así pues es la temporada de la flor normal y eso hace que el aguacate tenga esos precios, estaremos así los meses de diciembre, enero e incluso hasta febrero”.

El entrevistado señaló que pese a que el aguacate tiene un precio muy bajo en estas fechas, esto no se refleja para quienes lo consumen ya sea en los mercados o en las tiendas departamentales, esto se debe a que el aguacate ya se posicionó “como un alimento caro" durante todo el año, pese a que en la realidad y para los productores no sea así, además de que las ganancias se quedan en los intermediarios, lo que hace que el producto no pueda bajar de costo para la ciudadanía.

“En los mercados siempre está arriba de 40 y la gente pensaría que a los productores les va bien pero no, todo queda en el intermediarismo, pero bueno todo esto obedece a un sistema que ya está formado de una manera y no lo podemos cambiar”.