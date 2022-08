Intentan resucitar al PRI, visita Morelos el líder del tricolor en la Cámara Alta

En su visita a Morelos, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Federal, Rubén Ignacio Moreira Valdez anunció que se va revisar el próximo paquete fiscal para determinar si el Gobierno Federal realmente está interesado en invertir en la entidad, aseguró que junto con otros partidos serán una gran fuerza en los próximos comicios electorales.

Este sábado en Cuernavaca sostuvo una reunión con el dirigente del PRI en Morelos Jonathan Márquez, el senador por Morelos Ángel García Yáñez, el diputado local Eliasib Polanco Saldívar, y otros personajes de este instituto político.

Rubén Ignacio Moreira informó que hicieron el compromiso para que en la segunda quincena del mes de septiembre, se realice un foro para analizar el Paquete Fiscal, tanto leyes de ingresos como presupuesto.

“Ver que tanto el partido en el gobierno está apoyando a Morelos, cuánto dinero en realidad se está proponiendo para ser destinado a carreteras, escuelas, al desarrollo del campo, a pueblos mágicos, al turismo, cuánto se va destinar a seguridad, si va haber estímulos para los empresarios o no lo va a ver, vamos a seguir teniendo esa enorme carga de impuesto que no se ve correspondida con presupuesto para la entidades federativas”, dijo.

Anticipó que no se verá un presupuesto federalista y por lo tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va apoyar a Morelos.

Cuestionado sobre si Morena ha cobrado fuerza en el país, y que el PRI pudiera perder su registro en varios estados, entre ellos Morelos, el diputado federal aseguró que la coalición “Va por México” en la cual están acompañados del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) va por buen camino y que juntos suman la preferencia, superando al bloque oficial.

Aseguró que el PRI cuenta entre 18 y 19 por ciento de preferencia electoral en el país y que si no son más legisladoras en la Cámara Federal es por el tema de sobre representación.

“Morena no tiene la mayoría de los votos de los ciudadanos, tiene el 48 por ciento, por esa ficción de la sobre representación tiene 52 por ciento, si esto fuera proporción pura, ellos ahorita no sabrían, no saben hacer política, no hubieran sacado su presupuesto, no hubieran sacado ninguna ley”.

Finalmente, comentó que el PRI como todos los partidos tienen que luchar por recuperar el voto popular, y aseguró que en la Ciudad de México Morena ya lo tiene perdido y esa ola de derrota está trasladándose al Estado de México, “por eso están tan preocupados, por eso destapan a sus corcholatas, nombre y apellidos que ellos les dan, pero quién sabe cómo lleguen de raspadas al día de los comicios”.

