Integran los comités municipales del PRI

Ex presidentes municipales, ex diputados y militantes con amplia trayectoria partidista y política, integran el equipo tricolor de los primeros 13 presidentes de comités municipales que tienen la encomienda de trabajar para ganar en el proceso electoral del 2021. El compromiso, destacó el presidente del CDE, Jonathan Márquez al tomar la protesta estatutaria a los nuevos presidentes, es dejar atrás la soberbia que propició las derrotas que alejó a muchos priistas que se sintieron abandonados o no fueron tomados en cuenta.

Ante la presencia de la secretaria general, Maricela Velázquez Sánchez y el delegado del CEN, Josué Crino Valdez Hueso, comentó que es el arranque del trabajo renovación que instruyó se hiciera el presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, porque el PRI ya no solo debe participar sino ganar las presidencias municipales.

Exigió que su primera encomienda sea ir al encuentro y reencuentro de los militantes que por diversas razones se fueron alejando del PRI, ya que considera que esa indiferencia provocó las derrotas del PRI en las urnas.

Jonathan Márquez afirmó que la responsabilidad de los presidentes de comités municipales es no despreciar a ningún compañero, ni voto, así como dialogar y olvidar la soberbia.

Josué Cirino Valdez Hueso comentó la importancia de la organización interna para cuando llegue el momento de entrar a la competencia electoral y reconoció la labor del presidente del CDE.

Los presidentes de los comités municipales son: Tlaltizapan: presidente, ex presidente municipal y ex diputado local, David Salazar Guerrero; secretaria Abigail Crespo Martínez. Jiutepec: presidente y ex diputado local, Antonio Rodríguez Rodríguez; secretaria, Perfecta Araceli Guzmán Pérez. Amacuzac: presidente José Luis Iturbe Mujica, secretaria, Adriana Ortiz Barriga. Emiliano Zapata: presidente, Alfredo Barón Figueroa; secretaria, Violeta Peralta Ochoa. Tetecala: presidente, Ulises Mejía Quevedo; secretaria, María Delfina García Rebollar. Mazatepec: presidenta, Teresa Castillo Teledo; secretario, Jonathan Ochoa Lima. Tlaquiltenango: presidente, David Hernández Quezada, secretaria, Yoshini Mimi Torres Ríos. Xoxocotla: presidente, Jose Teodosio Peralta; secretaria, Irma Navarra Leyva. Jantetelco: Román García Domínguez, secretaria Ana Rosa Sánchez Salazar. Jonacatepec: presidente, Erick Fernando Barreto Domínguez, secretaria, Juana Romero Andrés. Tetela del Volcán: presidente Rodrigo Reyes Torres. Tlayacapan: presidente Álvaro Vidal Chilopa, secretaria, Margarita Montemolin Manzanares. Totolapan: presidente Luis López Martínez, secretaria, Nohemí Saldaña.





