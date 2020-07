Integra el PRI comité directivo

Con el compromiso de volver a hacer del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos una organización cercana a la gente, solidaria con las causas ciudadanas y trabajar desde la trinchera política para mejorar la situación de las familias en el estado, ayer le tomaron protesta a los integrantes de Comité Directivo Estatal que conforman la estructura y acompañaran en la responsabilidad al presidente del partido en Morelos, Jonathan Márquez.

El proyecto político del PRI en el estado es claro, comentó Jonathan Márquez, "y será de mucho trabajo y compromiso con la gente que hoy reclama atención de iguales, que entiendan la necesidad que enfrentan los morelenses ante funcionarios insensibles y representantes de partidos políticos que aparecieron de forma coyuntural y no pudieron estar a la altura de la demanda de las promesas que hicieron".

Destacó que la idea fue conformar un comité estatal, plural, con hombres y mujeres que conocen del trabajo político en la entidad, y, sobre todo, saben de los nuevos reclamos que se han agregado a la agenda estatal por los agravios y omisiones de quienes se ganaron la confianza de los ciudadanos y hoy los han abandonado. Un comité con equidad donde las mujeres tienen una participación preponderante para encabezar luchas en temas actuales de debate nacional y social. Con un comité plural donde no existen grupos sino intereses comunes que anhelan como muchas familias en Morelos mejores condiciones de convivencia y de desarrollo.

En el PRI en Morelos, agregó Jonathan Márquez, hoy comienza el trabajo que nunca debió haberse dejado, con los ciudadanos, los militantes y simpatizantes, y con todo aquel cuyo anhelo sea rescatar a Morelos, con el objetivo de ganar el proceso electoral del próximo año; por eso, el interés de integrar un equipo de trabajo que combina perfectamente experiencia y juventud, plural y con equidad.

El presidente del CDE, Jonathan Márquez estuvo acompañado por la secretaria general Marisela Velázquez y el delegado del CEN, Josué Cirino Valdez Hueso, comentó que de esta manera comienza la organización interna, y por medio del dialogo y la unidad para reencontrarse con los priistas en la entidad, “pero vayamos con la gente y con los militantes, que les digamos a la gente que en este partido caben todos, que no hay labor que no sirva encaminada a recuperar la paz, y el desarrollo social del estado, ante las malas decisiones que se han tomado en el gobierno federal y estatal; por eso a partir de la organización interna debemos ir al encuentro con los priistas para sumar a todos aquellos compañeros que se encuentran decepcionados porque nunca fueron llamados y después de la campaña no volvimos a tocar la puerta, y de alguna manera nos alejamos de las causas de la gente”.

