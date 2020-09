Insuficientes, recursos para la recuperación económica

A pesar de la emergencia sanitaria y de los momentos críticos en materia económica y de salud no debe existir ninguna excusa para desatender a un sector tan prioritario como la educación, no obstante que la vida y la normalidad hayan cambiado de manera total, expresó el gobernador Cuauhtémoc Blanco al poner en marcha la construcción de la segunda etapa del Conalep, en Jiutepec. En entrevista, el mandatario adelantó que en el paquete presupuestal del año entrante no habrá incruentos en ningún rubro.

El mandatario se mostró contento por el respaldo que un día antes le prodigó el presidente de la república, aunque confió que en materia de seguridad nadie la tiene fácil, sobre todo porque hacen falta elementos de la guardia nacional; “necesitamos más elementos para la seguridad, buscamos que se gradúen más elementos”. Insistió que en los hechos delictivos es el fiscal general quien debe investigar y dar resultados, no el comisionado, como se cree; “todo mundo le echa la culpa al comisionado pero quién debe investigar es el fiscal”.

Al ser cuestionado sobre el paquete presupuestal del próximo año, comentó que ningún recurso será suficiente sobre todo a raíz de la pandemia, “todo mundo no va a tener recursos; vamos a ver qué se puede hacer, incrementos no creo que vaya a haber, estamos en una situación difícil y complicada, aunque así están todos los estados del país”.

Sobre el proyecto de ampliación, los responsables comentaron que ahora en ese Conalep habrá lugar para 200 alumnas y alumnos nuevos, actualmente la matrícula escolar es de 700 de esa institución.

Luego de colocar la primera piedra de las nuevas aulas, cancha de usos múltiples y áreas comunes, Blanco Bravo aseguró que impulsar al sector educativo en este tiempo de dificultad por la pandemia es síntoma de que el proceso de recuperación en Morelos marcha por buen camino.

Aun cuando es cierto que el coronavirus ha cambiado la vida y salud de las personas, pero lo que no puede cambiar ni ser aplazado es "nuestra responsabilidad con la niñez y juventud; con esta obra que hoy ponemos en marcha, se busca brindar espacios educativos de calidad; seguiremos trabajando para que la generación del cambio cuente con instalaciones dignas, que les permita un mejor desarrollo de sus capacidades académicas", puntualizó.

Tres años de prisión para docente que discriminó a menor

Rolando de Jesús López Saldaña, secretario general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mencionó que la calidad académica y el esfuerzo de los jóvenes estudiantes, han logrado posicionar al sistema Conalep Morelos como uno de los mejores del país, por ello, resaltó el compromiso que hay en Morelos con la educación de los jóvenes morelenses.

De acuerdo con Leticia Nolasco Ortigoza, encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno estatal, los trabajaos quedarán concluidos en diciembre.

Local

Local Local





Suscríbete gratis al Newsletter aquí