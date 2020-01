Insuficiente el recurso para el campo: Barzón

El Barzón Morelos reconoció el trabajo del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Braco en el sentido de los acuerdos alcanzados para mejorar el presupuesto para el campo, sin embargo, los 100 millones de pesos destinados para este sector, no cumplen con el tema de mejorar el desarrollo rural del campo morelense.

El pasado lunes, el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos para 2020 del Gobierno del Estado, en donde se destinó un recurso de inversión de 100 millones de pesos para el campo, conservando así el que tuvo en el 2019.

Sin embargo, para el presidente del Barzón Morelos, David Padilla Marín el recurso que necesita el campo parta este año es de 150 millones de pesos, 50 millones de pesos más que el aprobado por los legisladores.

Dijo que los 100 millones de pesos destinados para el agro morelense no alcanzan para lo que realmente se necesita, sin embargo, mejora cuando menos el tema de la expectativa de desarrollo rural que se requiere para lograr el propósito de mejorar el sector agrícola.

El resultado que estamos viendo en este momento es que por un lado debemos de entender que ya cumplió el gobierno del estado, de aumentar el presupuesto, pero emplazamos para ver si es posible aumentar un poco más el presupuesto.

Padilla Marín señaló que se va a solicitar al gobierno un aumento de 20 millones de pesos más al presupuesto, para lograr los propósitos y cuando se hable de un desarrollo rural se cumpla con esa meta.

"En tanto no tengamos mejoras en el presupuesto para el campo, no se va a poder cumplir con la tarea que tenemos".

El líder campesino manifestó que lo que necesita el sector, es que las unidades de producción de cada campesino y cada productor, sean un indicativo para mejorar la economía de los hogares que se dedican a la actividad primaria; "si los compañeros no tienen el impacto adecuado para ello, quiere decir que uno a pesar de que el gobierno pretenda mejorar este tema no deja de tener sus bajas y esas bajas significan el no cumplimiento a la ley".