Instruye alcalde Rafael Reyes apoyo para establecimientos comerciales de Jiutepec

Por instrucciones del alcalde Rafael Reyes y para apoyar la economía de negocios establecidos en el municipio de Jiutepec, durante los meses de junio y de julio del presente año no se cobrarán recargos a los propietarios de las unidades económicas en el pago de su refrendo de licencia de funcionamiento.

Desde este jueves uno de junio y hasta el lunes 31 de julio tendrá vigencia el apoyo dirigido a todos los establecimientos comerciales que al miércoles 31 de mayo no realizaron el pago del derecho previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec para el ejercicio fiscal 2023.

Cortesía | Ayuntamiento de Jiutepec

El Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios de Jiutepec señala que las licencias de funcionamiento que no hayan refrendado el año inmediato anterior, no serán refrendas para el año siguiente y se considerarán como extinguidas en su derecho de explotación comercial y no ampararán el funcionamiento de un establecimiento.

Las propietarias de negocios interesados en participar en la campaña pueden realizar el pago de su refrendo en las oficinas de la Dirección de Industria, Comercio y Servicios ubicada en la segunda planta de la Plaza Cedros, ubicada en Avenida Eje Norte-Sur de la colonia Civac o comunicarse al número de teléfono: 777-404-35-63.

Jiutepec hace un llamado a los contribuyentes para que realicen de forma directa sus trámites en las ventanillas correspondientes y eviten utilizar a gestores o intermediarios, a efecto de prevenir dilaciones, fraudes o sobreprecios en los trámites ante la administración municipal.