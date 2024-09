Instituto de la Mujer atiende casos de violencia menstrual

En las colonias Chulavista y Chamilpa de Cuernavaca, dos menores dejaron de ir a la escuela por falta de recursos para gestionar dignamente su menstruación. Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC) alertó que es un buen momento para prevenir este tipo de situaciones.

“Se está viendo la violencia menstrual, que no la habíamos identificado o se había manifestado como tal. No es un derecho social, es un derecho constitucional y una garantía que deben tener todas las mujeres”, señaló Castillo.

A las menores no sólo se les apoyó con toallas sanitarias, sino que fueron distribuidas cinco mil unidades en escuelas ubicadas en zonas donde se detectó ausentismo. La Organización Para Chicas (OPC) fue quien donó los productos, y se comprometió a entregar esta cantidad por un periodo de entre tres a cinco años.

“También estigmatizan a las niñas porque, sin los insumos necesarios, se manchan. Están en desventaja con respecto a los hombres. Tenemos que evitar que surjan más casos. Por eso, junto con asociaciones trataremos de ayudar a las niñas y adolescentes”, agregó.

El Instituto de la Mujer de Cuernavaca atiende casos de violencia menstrual en las colonias Chulavista y Chamilpa, debido a que dos menores de edad dejaban de asistir a la escuela durante su periodo menstrual por la falta de insumos de salud



Es necesario visibilizar la violencia menstrual

Para visibilizar las conductas violentas hacia la menstruación, el IMC da pláticas a estudiantes y maestros sobre la este proceso y cómo acompañar las personas menstruantes. También, informan sobre las opciones para gestionar su menstruación, como los beneficios de usar copa menstrual.

“También hay que apostar por productos que no sean desechables, que no contaminen tanto y que no representen un gasto tan fuerte para las familias”, añadió.

Desde marzo de 2022 entró en vigor la ley de menstruación digna en Morelos, para el ciclo escolar 2024-2025, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) distribuyó 4 mil 432 paquetes de toallas femeninas en 71 secundarias de la región oriente y 54 más en la zona sur del Estado. Además, se entregaron productos en 35 escuelas de la región de Yautepec, 34 de Jonacatepec, 53 de Alpuyeca y 86 secundarias de la zona conurbada.