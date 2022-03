Instalan Consejo Municipal de Educación en Jojutla

En Jojutla quedó instalado y se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal de Educación, donde el alcalde Juan Ángel Flores refrendó el interés en atender a la primera infancia, tras escuchar las propuestas de trabajo para atender el rezago de los planteles escolares.

El presidente municipal manifestó su preocupación por las escuelas y los estudiantes, e hizo un llamado a padres de familia y maestros a participar. “Estamos sembrando semillas para un futuro”, dijo al plantear el programa de atención a la primera infancia, al tiempo de atender a los niños menores de cinco años y rescatarlos de las condiciones de vulnerabilidad y violencia.

Entrevistado tras el evento protocolario de toma de protesta, adelantó que el 4 de abril se tiene ya agendada la reunión para tomar acuerdos para el trabajo e hizo hincapié en trabajar en el programa de apoyo a la primera infancia: “Es primordial saber que lo que un niño, niña, reciba de los 0 a los 5 años de vida, es lo que va a marcar su futuro y el futuro de este país”.

Y agregó: “Si un niño es bien atendido, alimentado y cuidado en esta primera etapa, neurológicamente, fisiológicamente y psicológicamente tendremos un joven y un adulto con características mejores a las que pudiera tener si el niño es violentado, porque si no tiene buena alimentación, si es golpeado, si es abandonado, podría llegar a ser un sicario”. Destacó que es importante que la gente colabore "porque muchas veces no nos dicen lo que padece un menor, solo por cuestiones que tienen que ver con otra índole y sabemos que el niño muchas veces es violentado pero no hacemos nada, y muchas veces la mamá no quiere reconocerlo, o aceptarlo, y es ahí donde vamos a entrar con las madres y con los comités de las escuelas y con las maestras".

Reconoció que muchas veces no porque un niño sea serio o callado quiere decir que esté mal, pues es parte de su personalidad "y no por eso vamos a juzgarlo o vamos a buscar al niño que está sufriendo de violencia, pero también la denuncia ciudadana ayuda, porque si en la colonia sabemos que el niño es golpeado hay que atenderlo, no por ahorrarnos problemas con la vecina no decimos nada y no sabemos si el día de mañana ese niño va a ser un sicario, de ahí la importancia que se atienda el problema desde ahorita y se dé la atención alimentaria, psicológica, atención nutricional, incluso hasta deportiva y recreativa", concluyó.





