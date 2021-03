Inspira con su trabajo

Motivos de inspiración, fuentes de historias interminables, incomprendidas muchas veces por el sexo opuesto; defensoras a ultranza del suyo; así son ellas: las mujeres; cada una con vivencias y avatares diversos, profusos e intensos. Sin duda, podrán decirse millones de adjetivos, algunos románticos y otros dramáticos, pero este sector mayoritario de la población trabaja, vive, muere y se enorgullece en cada papel y en cada tarea que tiene en el ámbito social.

El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y así, como un gran libro, no hace falta hojear mucho para saber del dolor de cada palabra escrita ahí, de cada sinsabor, pero también de cada triunfo, de cada meta cumplida, de cada mujer que inspira a otras y otros, para saber que en Morelos se encuentran de todas, cada una distinta y diferente a la otra.

Como esta mujer que inspira, Cristian Uribe, abogada de profesión, pero por elección replicadora del Programa Mujer: escribir cambia tu vida, en donde llegó más de 4 años atrás luego de que el trabajo que tenía no cubrió sus expectativas causándole una gran decepción al ver que pocas veces la justicia era un tema alcanzable, o palpable.

“Es un pasado del que ya no hablo porque ya no me dedico a eso, soy de formación abogada, pero tenía esa búsqueda de justicia que finalmente no llegó, pero la pasión por la escritura siempre estuvo en mí, el cómo no sabía, pero había que intentarlo”.

Las críticas fueron muchas hacia su decisión, cuenta. “Sobre todo porque estamos acostumbradas a ver este tipo de profesiones como un modelo a seguir, si el papá es abogado, la mamá es médica, el tío arquitecto, me decían: ‘alto detente no vayas hacia el precipicio’”.

Fue en su momento la oveja negra de su familia, hasta que dejó que esas ideas no le causaran miedo, aferrándose a lo que le hizo sentir libre, y plena.

Fue por la escritura que pudo encontrarse como mujer y superar sus miedos, ahora ayuda a otras a encontrarse a sí mismas; “aquí llegan de todas las historias, cada una muy distinta a la otra. Ya sea para enfrentar una enfermedad crónica o a veces terminal, no llegan sólo porque fueron violentadas, agredidas, sino también para sanar otras heridas”.

Recuerda que la primera vez que escribió un cuento fue en la secundaria, pero no contó con el apoyo de su maestra quien la acusó de plagio: “en lugar de decirme, ‘oye, qué bien escribes’, ella me dijo: ‘de dónde copiaste ese texto’”.

Los años de tallerista la han llevado a escuchar historias desgarradoras hasta las lágrimas, es el caso de “una mujer que se quedó sin casa durante el terremoto de Jojutla, y que a pesar de todo se mantuvo fuerte y positiva, pero ella realmente perdió su casa, sus objetos personales, esos años que construyó en ese espacio, su hogar, para mí fue un motivo para reflexionar y agradecer lo que tengo en la vida”.

O también la historia de Sofí. “Mi querida Sofi que organiza cursos de cocina, tiene una pequeña biblioteca en su comunidad, al mismo tiempo es casa y hace ejercicio la comunidad, siempre muy generosa y bondadosa, llevando su conocimiento a los hombres y mujeres de su comunidad, es una mujer imparable que hace gestión cultural”.