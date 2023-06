Inspectores reciben amenazas por parte de comerciantes

Comerciantes amenazan a los inspectores del Ayuntamiento que buscan regularizar el comercio en la ciudad, mencionó José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca.

Hay por lo menos tres casos registrados donde los inspectores fueron amenazados con armas de fuego.

El alcalde José Luis Urióstegui, informó que se han registrado por lo menos tres casos de comerciantes que han amenazado a los inspectores del ayuntamiento que buscan regularizar el comercio en la ciudad

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/NP0ZXtkQIL — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 14, 2023

Al ser cuestionado sobre los lugares donde más se han registrado estas amenazas, el edil señaló que en todo Cuernavaca se presentan estos temas, principalmente en el centro capitalino.

Asimismo, dijo que no tienen claro si los comerciantes que realizaron estas acciones forman parte de algún sindicato o grupo, ya que se trata de comercio establecido y no establecido quienes no quieren respetar los lineamientos para reordenar la ciudad.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!