Insistirán alcaldes en aumento a participaciones

Ante la situación económica que arrastran desde hace cinco los ayuntamientos, los alcaldes insistirán ante el Congreso del Estado un incremento del 5 por ciento para el presupuesto y participaciones destinados a los municipios, aseguró el edil de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.

“Tenemos una reunión el próximo miércoles con alcaldes electos en el municipio de Xochitepec, con la finalidad de ir con esa idea con los diputados locales (...) la propuesta incluso salió de ellos porque ya fueron alcaldes y ya vivieron esta situación tan terrible en la cual hemos estado en los últimos cinco años”.

Reconoció que no ha habido recorte de las participaciones y esperan que no se dé, aunque falta la última mesada del mes de diciembre.

“Aunque sin duda la recaudación no fue la misma por el tema de la pandemia de Covid-19, que nos afectó muchísimo”, y ahora mismo enfrentan una situación complicada para el pago de los aguinaldos, ya que la gente dejó de pagar predial y otros servicios.

Sin embargo, el gobierno tiene que subsistir y los servicios no pueden suspenderse y se tienen que atender las fugas de agua, la instalación de focos, los camiones descompuestos que se tienen que reparar porque no ha habido ningún tipo de apoyo, detalló.

Agregó: "Ahora no tenemos el apoyo del Fortaseg y hasta 2018 Jojutla recibía 11 millones de pesos de este rubro en materia de seguridad para fortalecer con patrullas, personal y hoy no tenemos ese recurso. Jojutla dejó de recibir 36 millones de pesos en materia de seguridad; sin embargo, con lo que recibimos buscamos invertir y mejorar". Pues hemos aumentado con 25 policías más, tenemos un C1 y un C2 y estamos invirtiendo en la tecnología, sabemos que hay situaciones que no se pueden evitar y que al final tenemos que resolver, no es tan sencillo, dijo en torno a la crítica que han tenido” dijo al reconocer que se tiene que seguir mejorando la seguridad del municipio.

Para Flores Bustamante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido muy claro; “y se pone en el plano mundial como uno de los líderes que está presidiendo la Comisión de la ONU, como un hombre de principios, honesto y que sobre todo nos puede hablar, exigir y puede plantear terminar con la corrupción que ha afectado al mundo entero y esperamos que sus planteamientos que sean escuchados con esa fraternidad que se requiere para poder apoyar y respaldarlo”.

Y como ejemplo citó a la comunidad europea, que se ha desarrollado a través de la comunión entre las naciones, “si esto se logra completar con los países de Estados Unidos y Canadá en este tratado con América del Norte, nos va ayudar a las partes con mayor necesidad, evitar que siga generando la migración”.

Es una realidad que no van a poder invitar, dijo en torno a las políticas públicas, especialmente en el tema de migración dijo en torno a este acercamiento con los presidentes de EEUU y Canada: “el hecho de legalizar lo que ya está finalmente como algo tangible, como algo que ha existido en tantas décadas, va a permitir a ese país la propia recuperación de recursos que se están yendo vía fisco y que no aportan y que están ahí dentro”

El planteamiento que le hacen al país es regularizar lo que hay, y pensar que en ese objetivo puede sanear parte de sus finanzas, porque son miles y millones de trabajadores que están de forma ilegal y que no están cotizando y que siguen usando los servicios de sanación peso, puede ayudar a que las empresas concreten la legalización de los trabajos de los mexicanos y no sean perseguidos cómo se ha hecho.

