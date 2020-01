Insiste Morena en aumentar diputados

El Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistirá en aprobar durante este segundo periodo de sesiones del Segundo Año Legislativo, otra reforma político electoral que pase por la modificación de los distritos locales, evitando una sobrerrepresentación como la existente en la actual Legislatura.

En 2017 la LIII legislatura votó a favor la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos con lo que establecieron una reducción de 30 a 20 diputados locales, además de que ningún partido político podría contar con más de 12 legisladores por ambos principios y la elección consecutiva de diputados sería hasta de cuatro periodos consecutivos.

Sin embargo, en la práctica generó una subrepresentación, al no poder, los actuales parlamentarios, abarcar sus distritos por completo, añadiendo que no se logró un tema de austeridad como se había planteado, afirmó la coordinadora morenista, la diputada Alejandra Flores Espinoza.

En entrevista, sostuvo es un tema que se puso sobre la mesa pero todavía no han comenzado las reuniones de trabajo entre grupos y fracciones parlamentarias al respecto, aunque Morelos es el único estado en el país que tienen una sobrerrepresentación de legisladores.

“La proporción de la población en cuanto a la representación, no representar lo que tiene que ser y no hubo un tema de austeridad, no ha significado mucho pero no puede abarcar un diputado todo lo que actualmente tiene”, afirmó.

Esta propuesta fue dada a conocer a principios de 2019 por el diputado morenista, Héctor Javier García Chávez de Morena, quien indicó se requiere un alto consenso entre los 20 legisladores, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), no sólo en términos financieros sino también conocer su opinión en términos de la redistritación y representatividad.

En este sentido, al incluir también que los regidores sean elegidos a través de la democracia directa en una demarcación territorial, mientras que las autoridades auxiliares, como delegados y ayudantes, cuenten con connotaciones más importante, así como pretenden disminuir las plazas legislativas plurinominales.

