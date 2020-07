Insiste alcalde en campaña negra

“Soy de Cuernavaca, nací aquí, mis paisanos me ven todos los días; por lo tanto, no tengo que defenderme de acusaciones falsas y difamaciones, porque la gente me conoce”, aseguró el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, ante representantes de medios de comunicación, frente a quienes reiteró el llamado a la unidad entre la sociedad y el gobierno de la capital de Morelos, cuya administración se dificulta “con un gobernador que no apoya y no escucha.”

Villalobos Adán se reunió con una asociación de comunicadores; durante el encuentro, enfatizó que pese a la situación económica, en Cuernavaca no hay crisis de recolección de basura ni de servicios públicos, tampoco en el pago a sus trabajadores.

Ante lo que calificó como una avalancha de desinformación y versiones basadas en difamaciones de los últimos días, el alcalde aclaró que los recursos autorizados a los regidores son préstamos que ellos destinan a actividades de gestoría en la forma de distintos apoyos a la población, como ha ocurrido en todas las administraciones y los cuales son debidamente requisitados por la Comisión de Hacienda y avalados por el pleno de Cabildo, como ha sido la política del actual gobierno municipal. Además, deberán quedar saldados antes de que termine este trienio, recalcó.

Sobre presuntas filtraciones, dijo que se ha intentado magnificar la información y hacer un escándalo sobre la publicación de la nómina de la comuna, cuando esta es pública y se puede acceder a ella a través de una simple solicitud vía la unidad de transparencia.

"Soy un hombre que cree en las instituciones y acato sus resoluciones. Yo sí puedo caminar todavía tranquilo en mi ciudad y lo seguiré haciendo en el futuro. No les he fallado, ni a mi familia, ni a mis paisanos ni a la población de todo Cuernavaca. Todo lo demás son inventos creados por intereses electoreros que en su momento quedarán debidamente al descubierto”, enfatizó.