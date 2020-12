Inocente Palomita, hoy sólo presta atención

En un Día de los Santos Inocentes versión 2020, el mundo no está para bromas, pues ha habido de todo, desde incendios de gran magnitud en Alemania, ataques armados entre Estados Unidos e Irak, marchas contra el racismo, marchas contra la violencia hacia la mujer, la explosión en Beirut, inundaciones en Tabasco, y sin duda, la pandemia por Covid-19.

El “2020 sorpréndeme”, quedó atrás, pues los innumerables sucesos que han marcado este año han creado cierto temor que se manifiesta en usuarios de redes sociales en donde cada vez es menos frecuente ver este post, al menos no como hace un par de meses.

Si bien cada 28 de diciembre ha sido por muchos años atrás, considerado como las 24 horas permitidas para todo tipo de bromas, su origen no significa eso, sino el Día de los Santos Inocentes en donde por orden del Rey Herodes I El Grande, prácticamente se eliminó a todo menor de dos años de edad nacido en Belén o Judea, con la intención de desviar la historia que Jesús vendría a escribir, de acuerdo con textos bíblicos.

De ahí el origen también de las posadas con las que María y José buscaban resguardar al Niño Jesús, y la visita de los Reyes Magos para dejar regalos al pequeño Jesús de Nazaret.

Y en este contexto, este domingo el sacerdote Héctor Rodríguez Campuzano, de la Diócesis de Cuernavaca, relató un texto sobre la pérdida de la inocencia por parte del ser humano, la inocencia humana que se ha perdido con la edad, con la amarga experiencia durante la infancia, entre otras razones.

“Cuando pasamos de los 8 años, esta inocencia dada como naturaleza divina en nosotros, es lastimada por una serie de heridas recibidas en nuestros primeros años; recibidas por el mundo de los adultos, que sin desearlo conscientemente trató de hacernos como ellos, hasta lograrlo, y fuimos perdiendo esas maravillosas capacidades de la inocencia".

Asimismo, dijo que las heridas recibidas se pueden resumir en abandono, rechazo, humillación, injusticia y traición, de las cuales se derivan una serie de sentimientos descompuestos que fueron atrapando nuestro corazón y fueron desconfigurando nuestra inocencia, para tomar una actitud retadora ante la vida, pues alguien tenía que pagárnosla.

"Ya no éramos más los niños que solíamos ser, dejamos de estar en la inocencia. Cuando llevamos a nuestra mente racional las heridas de las cuales fuimos sujetos en nuestra infancia, esto generó un borbollón de emociones, que no supimos manejar sino como nos lo fue enseñando el mundo de los adultos. Nos fuimos desmantelando de esa armoniosa estructura de la niñez para ir pasando a vivir en cada etapa de la vida, viviendo una crisis tras otra, hasta que nos perdimos tanto de ese origen, que ya no supimos volver a él”.