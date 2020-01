Inician el año con festejos en Jojutla

El uno de enero celebraron la edición 296 de la Feria de Año Nuevo en Honor al Señor de Tula en Jojutla; durante la tarde se realizó la inauguración formal de la feria por autoridades municipales, tras la procesión, cabalgata y la tradicional misa, festividad que las autoridades municipales iniciaron el 21 de diciembre para impulsar la actividad económica de este municipio.

En Jojutla, recibieron la tarde de este miércoles el año nuevo con la Inauguración Formal de la Tradicional Feria en honor al Señor de Tula, actividad que encabezó el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante con parte de su cabildo y legisladoras del congreso local como invitadas.

El alcalde expuso que para preservar las tradiciones y reactivar la economía local, seriamente afectada tras el sismo del 19S/17, el municipio se ha sumado para impulsar las actividades religiosas en honor al Señor de Tula y en paralelo la feria de año nuevo que por segundo año consecutivo se reubicó y se rescata la cabalgata e integra a la asociación de charros y personas afines, dijo en la entrevista al concluir la peregrinación y cabalgata.

Y mientras se celebraba la misa los “caballerangos” se concentraron en el patio de la iglesia de Teocalcingo, una de las más devastadas donde acompañados de la banda de música, celebraron a su estimo al Señor de Tula, ahí hombres y mujeres bailaron los caballos y dieron muestra de la destreja y belleza de sus equinos.

Para después acompañar la inauguración formal de la feria en los arcos del recinto que por segundo año consecutivo se encuentra sobre el boulevard Cuauhtémoc, donde el alcalde e invitados especiales cortaron el listón, de esta fiesta que estima recibe del orden de 10 mil personas diarias de acuerdo al aforó de visitantes y lugareños.

Flores Bustamante destacó que la feria en donde participan comerciantes y artesanos, este día de inauguración vendrá una ganadería muy reconocida como el “Rancho La Misión” de la familia de acaecido cantante de Juliana, Johan Sebastián que año con año participaba el primero de enero en esta feria.

Reconoció que la feria inicio el 21 de diciembre, con el ánimo de detonar la economía del sector comercio; “la gente tiene un poco más de dinero antes de navidad y año nuevo y por eso se tomó la decisión de hacerla de esta forma que es también una tradición en Jojutla.

Estimó que la afluencia esta entre 5 mil y 10 mil personas diarias. Dijo que hasta el 8 de enero de este 2020 habrá eventos artísticos y culturales en el Teatro del pueblo totalmente gratuito para beneplácito de la población.

Reconoció que solo dos incidentes se han presentado en la feria, uno que fue un corto circuito de comerciantes que sobre cargaron la instalación de la red eléctrica y el incidente del juego mecánico de “Teleférico” que los mantiene reforzando la seguridad y supervisión de los juegos mecánicos todos los días, sin que se haya registrado alguna tragedia que lamentar.





Feligreses prefirieron no pasar por el tapete de aserrín que asombró a los asistentes / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Sorprende el tapete de aserrín

La gente no quiso ni pisar el tapete de aserrín. Sólo pasaron los feligreses cargando la imagen del Señor de Tula durante la peregrinación y cabalgata. Al salir de misa y contra las expectativas, respetaron la obra de arte en la que trabajaron expertos.

Por primera vez construyen un tapete de aserrín en el marco de la Feria de Año Nuevo en honor al Señor de Tula en Jojutla, una de las celebraciones con mayor arraigo en la zona sur de Morelos y que cuenta con nuevos elementos para rescatarla, reconoce la feligresía católica.

Aunque el Santuario del Señor de Tula no ha sido rehabilitado en su totalidad, las celebraciones religiosas no se cancelaron, como ocurrió con la feria en 2018 por disposición del gobierno municipal que encabezaba Alfonso Sotelo, quien tras el sismo dijo que no había condiciones para celebrar esta tradicional feria, levantando una gran polémica, pero la iglesia realizó la tradicional celebración religiosa.

Uno de los elementos novedosos fue la elaboración de un tapete sobre la calle, entre la alameda y la devastada iglesia de San Miguel y santuario del señor de Tula, lo que asombró a propios y extraños, que ni después del arribo de la peregrinación se atrevió a pasar para no destruirlo.

Sergio Leguizamo Maya, director de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Jojutla, reveló que es la primera vez que se hace un tapete de este tipo; reconoció que hay municipios donde esto ya una tradición, y este año fue una propuesta del alcalde.

Desde hace varios meses se hicieron los moldes y en las últimas semanas se pintó el aserrín para hacer esta obra de arte, en la que se trabajó desde las 23:00 horas del 31 y se concluyó a las 7:00 horas de ayer; “aquí nos la pasamos la noche del año nuevo, pero con todo el cariño para la gente de Jojutla”.

Sobre el singular tapete solo pasaron los peregrinos que cargaron la urna con la imagen del Señor de Tula, el resto de la gente caminó por los extremos. Tanto antes como después de misa el tapete se conservó con solo algunos pisotones pero se podrá apreciar en la inauguración de esta celebración en Honor al Señor de Tula.





