Inician denuncia por inconsistencias de la obra de escuela del Jicarero

La Secretaria de Obras, inicio la denuncia por las inconsistencias e incumplimiento del contrato de la empresa a cargo de la obra de la Techumbre en la Escuela Primaria Nicolás Bravo de Jojutla, a cuatro años de permanecer inconclusa, dijo al revelar que se tienen 360 procesos de control interno por obras inconclusas.

El director de Obra Educativa de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Noé Omar Casado Martínez, reconoció que aún hay fuerte rezago en infraestructura educativa a raíz de los daños que dejo el sismo del 2017 a la fecha.

Reconoció que hay muchas irregularidades, en las escuelas de todo el Estado, sin precisar cifras exactas, sólo refirió que conforme llegan las solicitudes tratan de resolver en el momento; “Hay alrededor de 360 procesos de control interno y se trabaja en las denuncias que tienen que ver con falta de obra o están inconclusas”, ello al desconocer montos o cuántas carpetas de investigación haya.

Entrevistado específicamente sobre las condiciones de la escuela primaria Narciso Mendoza del Jicarero en Jojutla, donde se comprometió a dar respuesta a los padres de familia en poco más de una semana, para terminar una techumbre.

Al respecto dijo que el martes de esta semana se tuvo una reunión con los padres de familia con el presidente municipal de Jojutla, con personal del IEBEM y de la secretaría de Obras Públicas por parte de Dirección General de obra educativa, y se llegó al acuerdo y solución de hacer la entrega de trabajos ejecutados para que el alcalde Juan Ángel Flores haga las gestiones para terminar la techumbre.

Por parte de la Secretaría de Obras, se va a realizar una denuncia por las inconsistencias que presentó el contrato de esta obra del 2017, se trata de un trámite administrativo qué depende la Secretaría de Obras Públicas.

Y es un trámite meramente administrativo que depende de la Secretaría de obras públicas y la entrega de los trabajos se entregarán a más tardar la próxima semana, para que la obra la terminé el ayuntamiento.

“En esta situación hay bastantes escuelas, no es solo en el municipio de Jojutla y Zacatepec, en todos los municipios tenemos un rezago importante, con el tema de obras inconclusas, y obras no entregadas, que ya están terminadas, pero no han sido entregadas y tenemos la convicción de concluir con el tema de las entregas, para poder beneficiar a más alumnos con las obras terminadas que no han sido entregadas para cumplir con el objetivo de la obra y para que puedan aprovecharse”.

La secretaría de Obras Públicas es una Secretaria Operativa, no tiene un recurso propio para inversión, dependemos de lo que nos asigne el IEBEM, para poder nosotros ejecutar y abatir el rezago, donde hay muchas irregularidades que corresponden al ejercicio del 2015, 16, 17, 18 y 19 que corresponde al sexenio pasado.

Entre las escuelas de la zona sur del estado con rezago, se tiene la Preparatoria de la UAEM de Jojutla, la Secundaria Técnica 2, la Secundaria Benito Juárez, entre otros planteles, de hecho como lo saben hay diferentes entes que trabajan el tema de infraestructura educativa, y lo que le corresponde a la secretaría de Obras Públicas esta la del Jicarero.

Esto se viene arrastrando desde el sismo del 2017, Incluso el recurso del Fonden lo ejecutó el instituto y la secretaría de Obras Públicas ejecutó otro recurso, pero igual como nos corresponde, tendremos que estar respondiendo. Rechazó tener el monto de los recursos que se requieren para terminar las obras.

“Se hacen las denuncias pertinentes ante el órgano de control interno, pero no tenemos el dato real de cuántas carpetas de investigación hay en la Fiscalía o en anticorrupción, procesos internos y hay más de 360 denuncias de temas irregulares, con contratos de obras públicas, de obra educativa de la administración pasada.





