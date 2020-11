Inicia la trilla en Tepalcingo

El pasado cinco de noviembre inció de manera oficial en el estado el periodo de trilla. En Tepalcingo, el alcalde Alfredo Sánchez Velez realizó un evento para reconocer la labor de los productores, quienes, dijo, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, no han dejado de laborar un solo día para atender las necesidades alimentarias de los morelenses.

Modesto Ortiz Domínguez, presidente de la Unión de Asociaciones de Productores de Granos Básicos de la zona oriente del estado, dio a conocer que el periodo de trilla de sorgo en la región inició este cinco de noviembre, debido a que muchos productores estaban listos para comenzar con la cosecha de las semillas.

Señaló que en las instalaciones de la unión han comenzado a llegar los productores a vender su semilla, pero por cuestiones de la pandemia “sólo llegan, se pesa, descargan, se les paga y se van”, el entrevistado aseguró que están trabajando para tener la menor cantidad de personas reunidas en las instalaciones, esto para evitar posibles contagios de Covid-19.

“Hasta la fecha las autoridades no han acudido en este inicio de trilla, no sabemos si esta semana o en días posteriores vayan a ir pero no creo, al menos hasta el momento no nos han notificado de ningún evento”.

Por su parte Alfredo Sánchez Vélez, presidente municipal de Tepalcingo realizó un evento para reconocer a labor de los productores en este periodo de trilla del sorgo. El edil señaló que pese a la pandemia es el sector campesino el que no puede dejar de trabajar, pues no sólo esto representaría que muchas familias se queden sin dinero, sino una severa crisis económica a nivel nacional y que las familias de las ciudades se queden sin comer.

También dio a conocer el programa de Mejoramiento Genético, en donde el ayuntamiento trabaja junto con los ganaderos para seguir mejorando el ganado.