Infundados, señalamientos contra 11 jueces en Morelos

Hasta el momento a pesar de las declaraciones de funcionarios estatales sobre presunta corrupción de los jueces en Morelos no existe una denuncia por la vía adecuada, aseveró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López. Aunque reconoció que hay al menos 60 casos de denuncias contra juzgadores, hubo ya casos de destitución y sanciones.

Y es que el pasado 19 de febrero el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, habría mencionado que al menos 11 jueces actuaron de manera dudosa en 64 liberaciones de presuntos responsables de delitos, por lo que son investigados.

Estos han otorgado sentencias vinculatorías o no vinculatorias y que posteriormente han sido revocadas por instancias superiores.

Sobre todo porque se conocen de muchos casos que se han presentado donde los impartidores de justicia han actuado de manera un tanto indiferente sobre los expedientes de presuntos que cometen delitos graves como el secuestro y sin mayor trámite resulta que al final son liberados para continuar cometiendo ilícitos, lo que los pone bajo sospecha.

Ante esto, la magistrada presidenta valoró el que la asociación de jueces haya también realizado un pronunciamiento sobre esas expresiones sobre todo porque si ya hubo una acusación necesariamente tenían que responder con fundamentos lo que creen que no es correcto.

Entonces los jueces están en su derecho de dar su punto de vista, aquí lo que creo que falta es que haya una coordinación y que se trabaje en unidad, porque todos los operadores de justicia, en este sentido de justicia oral tenemos que trabajar de manera coordinada para que no haya impunidad, pero tampoco se trata de que nos echemos la culpa unos a otros porque nuestros jueces son reconocidos los orales.

Sobre todo porque a nivel nacional han sido invitados a capacitar a otros juzgadores, no solo locales sino de otras entidades, por eso, dijo no es posible que se hagan ese tipo de señalamientos, pero en el caso en que se hagan las acusaciones entonces deberán mostrarse las pruebas. Sostuvo que mientras no haya denuncias con pruebas los jueces se les debe respetar el principio de presunción de inocencia, y es que agregó que de forma oficial el ejecutivo estatal no ha presentado nada de manera oficial ni institucional.